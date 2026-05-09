殺破狼週運勢／雙子閃電交往對象 「1星座」投資財富增加

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，吃了虧，受了委屈，朋友會力挺你到底，幫你討回公道。某些白羊座會結識執法人員，增加了許多法律常識，可用來維護自己的權益。

工作運方面，在面試、溝通宮位的天王星與人際關係宮位的冥王星有良好連結，面試新工作，會遇到同校畢業的學長、學姊提攜，獲得貴人幫助，進入嚮往的組織發展。工作穩定的白羊座職場溝通順暢，許多事情的進行效率提升。

本週須注意的部分

健康運方面，海王星、土星、火星齊聚命宮，依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。某些慢性疾病會需要動手術矯治。睡眠狀況不佳，情緒低落，這段時間需注意心理方面的健康。

家宅運方面，在家宅宮位的木星持續受到在命宮的火星影響，週遭鄰居正在整修房子，居住環境髒亂，每天都被噪音干擾。居住空間則要當心電器、爐火的使用，門戶注意安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，需要明令一些規範，整頓職場亂象，按照規範賞罰分明，人事問題才好管理。某些金牛座正在獨立創業，事業規模不大，一個人校長兼撞鐘，倒也感到自在。

金錢運佳，在金錢宮位的天王星與金星相位良好，會有一些外快報酬入帳，可吃些昂貴的美食或是買些小廢物犒賞自己。某些金牛座會賣掉手上不需要的名牌用品，沒想到還能賺到不少錢。

本週須注意的部分

學習運方面，在學習宮位的木星受到情緒宮位的火星影響，考試時過度浮躁，有很多問題沒有耐心看完題目思考就作答，成績不如預期。某些金牛座學習新事物沒有耐心，會了點皮毛就出去賣弄，很容易被人打臉。

健康運方面，水星與太陽合相在命宮，心肺功能需注意，不要做強度過高的運動，造成心臟負擔，也很容易引發氣喘方面的問題。同時當心著涼感冒，呼吸系統發炎不適。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，天王星與金星齊聚命宮，相位皆良好。閃電交往一個認識時間很短的人，甚至在短時間內就決定同居，跌破一堆人眼鏡。某些雙子座被意想不到的人告白，很快陷入一段戀情中。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星脫離不良相位的影響，拋開一切包袱，將手上為數不多的存款換成盤纏，到許多想去朝聖的地方獨旅，每天都感到十分充實，心靈獲得了解放。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星、海王星、火星齊聚人際關係宮位，與某些人經常一起吃喝玩樂，只能交到酒肉朋友，無法共患難，甚至經常被佔便宜，會開始想脫離一些人際關係圈。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的火星影響，花在交際應酬上的金錢與時間太多，但沒有實質的回饋，也無法獲得對等的情緒價值，會思考把金錢用在更有意義的事情上。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星齊聚在心靈宮位，暗戀的人突然聯絡你，讓你受寵若驚。感情穩定的巨蟹座，情緒低落時，情感對象總是能給予你心靈上的安撫，覺得對方是這輩子重要的靈魂伴侶。

人際關係方面，水星與太陽合相在人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，有很多場合會認識來自各界的人士，交流各種資訊，收穫滿滿。某些巨蟹座需要經常與人溝通，會發現自己的言語對別人有很強烈的影響力。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、海王星、火星齊聚志業宮位，儘管在職場當上了主管，但卻覺得位置尷尬，夾在上司與下屬之間，什麼都要親力親為，反而更累。某些巨蟹座則是對目前所待的產業感到悲觀，想轉換跑道。

健康運方面，在健康宮位的木星受到在志業宮位的火星影響，工作嚴重過勞，每天都感到疲累，代謝狀況變差，嚴重發福。某些巨蟹座則是交際應酬太多，經常喝酒與熬夜，肝功能負擔加重。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，太陽與水星合相在志業宮位，與上司、客戶溝通順暢，可很快地取得重要的合約與訂單。某些獅子座善用各類ＡＩ軟體工作，事半功倍，例行性事務都能提早完成。

人際關係方面，天王星與金星齊聚人際關係宮位，有許多交際應酬的邀約，可在社交場合結識特殊領域的新朋友，獲得許多珍貴的情報，在投資與規劃發展方向時，可得到明確的指標。

本週須注意的部分

學業運方面，海王星、土星、火星齊聚學業宮位，考試成績不理想，報告、論文被退件，必須重新修正研究方向，功課非常多，壓力很大。某些獅子座對於目前選修的科系沒有興趣，會萌生休學、轉系的想法。

遠行運方面，海王星、土星、火星齊聚遠行宮位，在異國工作、打工渡假、留學、交換學生，感到嚴重水土不服，食物吃不慣，身體衰弱。到海外旅遊、出差的獅子座，由於時差的關係，睡眠不足，精神狀況不理想。

處女座：

整體運勢

工作運方面，天王星與金星齊聚在志業宮位，經營社群媒體有成，成為你發展的主要事業，從流量中換取金錢。某些處女座則是善用ＡＩ完成許多繁瑣的工作，在職場的表現受到重視。

遠行運佳，太陽與水星齊聚在遠行宮位，到海外旅行，行程緊湊，但該去朝聖的地方都能順利打卡成功。某些處女座在異國會嘗試自己租車自駕到許多偏遠地區，遠離城市喧囂。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在財務宮位的火星影響，和他人團購某種商品，東西一直沒收到，產生糾紛。某些處女座出手大方，容易被朋友佔便宜，對方吃相難看，日後會因此與他保持距離。

健康運方面，火星、土星、海王星齊聚健康宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。某些處女座的慢性疾病需要動手術治療，情緒會因此悲觀、低落，需注意身心靈的健康。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，天王星與金星齊聚學業宮位，研究最先進的各項技術與知識，可小有進展，報告與論文受到指導者重視，可望登上重要期刊，或是申請到更多的研究經費。

金錢運佳，太陽與水星合相在財務宮位，善用信用卡紅利，消費時可獲得不少折扣，感到物超所值。有投資習慣的天秤座，定期定額投入穩定型態的理財商品，慢慢看到財富增加。

本週須注意的部分

感情運方面，火星、土星、海王星齊聚感情宮位，發現情感對象同時跟別人有曖昧關係，但證據不明確，心中產生了疙瘩，兩人關係出現危機。某些天秤座則是經常因為工作問題與伴侶吵架，甚至想暫時分開一陣子。

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的火星影響，與上司或一起工作的同事意見不合，職場氣氛不佳。某些天秤座的合作夥伴因為事業經營理念不同，想拆夥單飛。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星與天王星齊聚在財務宮位，會發現今年可以獲得一筆退稅，為數還不少，夠過一陣子好日子。有投資習慣的天蠍座，目前標的物指數上揚，可選在適當時機獲利了結。

感情運方面，太陽與水星合相在感情宮位，對喜歡的人告白，會被接受，兩人關係明朗化，正式交往。感情穩定的天蠍座，兩人有共同的興趣，最近總有聊不完的話題討論著。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星、土星、火星齊聚工作宮位，同事間的相處不太愉快，職場氛圍不太友善，每天上班都覺得心靈比身體還累。某些天蠍座工作有過勞的傾向，工作壓力大，萌生轉職的念頭。

健康運方面，海王星、土星、火星齊聚健康宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，骨頭、牙齒、皮膚需要長時間矯治，情緒長時間低落，需注意心靈的平衡與健康。

射手座：

整體運勢

感情運方面，天王星與金星齊聚在感情宮位，情感對象會給你意外的驚喜，覺得很感動。單身的射手座，藉由交友軟體，認識到令人驚艷的天菜，雙方一見鍾情，閃電交往。

工作運方面，水星與太陽合相在工作宮位，會利用ＡＩ軟體處理煩雜的事務，工作效率升級，成為職場中受人矚目的焦點。某些射手座會需要與許多客戶、同事溝通，大家都很信任你，很多事務也會進行得很順利。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在戀愛、子女宮位的火星影響，為了討好戀愛對象，可能分期付款購買昂貴的東西給他。某些射手座則是會花很多醫療費用在孩子或是寵物身上。

健康運方面，太陽與水星合相在健康宮位，工作有過勞的問題，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等狀況，千萬不要大意。並要當心病毒感染，引發呼吸系統不適。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星齊聚工作宮位，因為善用ＡＩ軟體處理繁雜的問題，在職場表現良好，能力受到主管肯定。某些摩羯座則是承接光鮮亮麗的任務，會與知名廠商或人士合作，受到許多人羨慕。

感情運方面，水星與太陽合相在戀愛、子女、娛樂宮位，與曖昧對象互訴衷曲，關係明朗化，雙方進入交往狀態。感情穩定的摩羯座，會與伴侶收養寵物，或是一起去看電影、參加演唱會，兩人總有聊不完的話題。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星、土星、海王星齊聚家宅宮位，注意居住空間電器、爐火的使用，以及門戶安全。家中有生病的親人需要照顧，家庭氣氛較為低迷，並有許多重擔落在自己身上。

健康運方面，金星與天王星齊聚健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨不適，以及扁桃腺發炎。某些摩羯座則要注意飲食控制，可能引發內分泌失調，並注意神經系統的疾病。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星齊聚戀愛宮位，迷戀上一個許多人認定的怪人，覺得這個人有些特殊的想法與特質，兩人會試著交往，跌破許多人眼鏡。某些水瓶座則是會被意想不到的人告白，不介意與對方發展看看。

家宅運方面，水星與太陽合相在家宅宮位，將許多用不上的東西斷捨離，居家空間會清爽許多。某些水瓶座買了智慧型家電，整理環境省力許多，生活品質提升。

本週須注意的部分

溝通運方面，火星、土星、海王星齊聚溝通宮位，在網路上遇到立場不同的人，故意激怒你，或是與人筆戰，花了很多時間，才覺得這些爭論一點意義都沒有。

學習運方面，火星、土星、海王星齊聚學習宮位，想利用ＡＩ學習一些新知識，會發現很多錯誤資訊，卻又找不到更多的資源深入探討，目前有很多的問題懸在心中，找不到解答。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星與天王星齊聚家宅宮位，異想天開改變居住空間格局，新的擺放方式使得動線更順暢。某些雙魚座則是喜歡外宿，住在不同的朋友家或是旅店，感受不一樣的生活環境。

學習運方面，水星與太陽合相在學習宮位，會在此時發表期末報告，並要上台說明，從容的表現，獲得指導者的高度評價。某些雙魚座則是開始學習新的知識，會找到優秀的老師指導。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星、土星、海王星齊聚金錢宮位，收入減少，生活陷入困境，需要縮衣節食過日子。某些雙魚座預期外的支出過多，甚至需要負債才能解決，經濟狀況不樂觀。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星受到在金錢宮位的火星影響，和戀愛對象會因為價值觀有所落差而不太愉快，關係出現裂痕。某些雙魚座會不惜傾家蕩產，把所有的存款都花在小孩或寵物身上。

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