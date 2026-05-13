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易經的智慧：「他為何不聽別人說話」面對情勒…你需要拒絕的勇氣

任性出版／ 文／姜其進
圖為被情勒心情不好示意圖。圖/ingimage
圖為被情勒心情不好示意圖。圖/ingimage

易經》的第52卦艮卦，指的是人們在要求君子做某事時，君子始終堅持不答應的情況。為什麼會有這樣的卦？

在你身邊一定有這樣的人，經常說自己需要什麼，但實際上當你跟他說話時，他卻什麼都聽不進去。事實上，人際關係中的不安和矛盾往往是由這些人引起的，而艮之道就是應對這些人的方法。該怎麼做，才能讓那些人聽進你的話？《易經》以卦象的形式提供了方法，如下頁〈圖表3-7〉所示。

正如〈圖表1-1〉中的Ⅱ，陰爻是不要做出任何行為，而陽爻則如Ⅰ所示，象徵做出某種行為。在艮的卦象中，陰爻指有人要求君子做某事時，君子堅持不答應的狀況，而陽爻則為答應。只要謹記這一點，僅憑卦象就能推測艮之道如何發展。

該怎麼應對這種經常提出自身需求，卻無法反過頭來傾聽你的人？首先，下次這種人要求時，你就不要答應，這就是第一階段陰爻的意義，可想而知，對方會因為你不答應而不高興。之後，過了一段時間，如果對方又要你幫忙做些什麼，你也同樣不要答應，這是第2階段。

不過，由於你已經連續拒絕兩次，對方肯定更加不耐煩，說不定還會氣急敗壞的要跟你斷絕關係，或是用各種方式威脅你，所以心軟的人可能很難連續拒絕他人。然而，《易經》的建議是：不要擔心，勇敢拒絕也無妨。

《易經》提出一個法則：同樣的行為倘若重複做三次，勢必會引發紛爭，但兩次還可以；即使對方因連續被拒絕而語帶威脅，你也可以將其視為隨便說說，而不會付諸行動，只要在第三次答應即可，第3階段所出現的陽爻就是這個意思。萬一拒絕第三次，到時候可能真的會爭吵起來，甚至斷絕關係。

那麼，對方第四次拜託時，又該怎麼辦？第4階段是陰爻，意味著要拒絕，不要答應，第五次也要拒絕，因為在第三次答應過一次，所以第四次和第五次連續拒絕也還可以，只要在第六次答應，就不會引發紛爭。

圖／任性出版提供
圖／任性出版提供

第二次拒絕，要更堅定

心軟的人很難完全遵行艮卦的建議，連續拒絕別人兩次，心裡就會有強烈的負擔。雖然強迫別人做事很難，但在面對別人的請求時堅持不答應，這是任何人想做都能做到的。

不過，為什麼有人能說出自己的需要，卻聽不進別人講的話？

簡單來說，他就是單方面利用並忽視別人的人。對於不願被這樣利用的人，《易經》建議他們走上艮之道，這對容易受他人情緒影響的人更有幫助：「即使連續拒絕兩次，也不會引發紛爭，不會有事的，所以你鼓起勇氣拒絕吧！」

成功的唯一條件就是下定決心，尤其在第二次拒絕時，絕對不能動搖。因此，第2爻辭特別建議：「不拯其隨，其心不快（對方還無法接受合理的說法，因此不要動搖）。」第一次拒絕後容易心軟，但爻辭指出，要是動搖，對方就無法接受自己的合理說法。

反之，只要君子不動搖自己堅定的決心，繼續撐下去，就能達到第5階段，取得理想的結果。第5爻辭以「言有序」描述成果，言有序意味著先前君子身邊的人都只顧著自己說，而不聽君子的話，但現在他們開始留意到說話的順序，也意識到之前君子都聽自己的話，所以這次輪到自己要聆聽君子的想法。

需要留意的是，對方要經過第1、第2階段的拒絕與第4、第5階段的拒絕，如此經過兩次後才能明白，僅靠第1、第2階段的拒絕無法讓對方充分了解。

只要經過言有序的第5階段，而進入陽爻的第6階段，君子就會再次接受對方的請求。上爻辭說：「敦艮，吉（來到敦艮的境界，會吉利）。」敦艮的境界是指在貫徹自己意願的同時，也不破壞與身邊人的深厚關係。身邊的人已經在第5階段領悟到了說話的順序，所以能以此為基礎，在第6階段達到敦艮的境界，君子也能因此與身邊的人確立良好的關係。這就是從地道出發達到天道，藉由突破艮之道領悟艮之道。

《極簡《易經》入門》。圖／任性出版提供
《極簡《易經》入門》。圖／任性出版提供

言有序的觀點非常有先見之明，因為它將言語和秩序連結起來，發現社群中的混亂，大部分都是源於沒有順序的言語。正如巴別塔是因為言語的混亂而倒塌，現代的組織中若不知該以誰的話為先，終究會崩潰。

組織裡是有秩序的，這將會決定以誰的話為優先，畢竟人以言語溝通，所以人聚集的組織終究會透過言語維繫。因此，艮之道既是為了確立個人之間的互動關係，也是為了組織；換言之，君子在艱難狀況中堅定行走艮之道，也是為了確立社群的言語順序，而這目標要到第5階段才終於實現。當言語的順序確立，身邊的人開始認真聽君子的話後，就能避免社群的混亂。

而狀況能如此改善的原動力，就在於君子兩次毫不動搖的拒絕。若你也常聽到身邊的人抱怨「別人都不聽我的話」，《易經》對此提供了清楚的建議：只要堅持就能解決。前面提到，要強迫別人做事很難，但是在別人要求時堅決不接受，任何人都能做到。所以，如果你會在人際關係中感到痛苦，請鼓起勇氣走上艮之道吧！

(本文摘錄自《極簡《易經》入門》，任性出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

易經

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