甲骨文由來…商王龜殼占卜「出兵、降雨」預言成真就變史書

距今約3,600年前的商代（約西元前1600年至西元前1046年）是一個占卜王國，商王的權威和權力來自於占卜的準確度。商能稱霸中原、勢力所及達長江以南，威力皆出自占卜。除此之外，朝廷的一切國家大小事，都是詢問天意後決定，商王會透過占卜決定是否出兵討伐附近部落、建新城、在特定場所蓋學校等，也會詢問今年能否豐收、什麼時候下雨等農事相關的問題。

這種情況在東、西方都有相似之處。

雅典等古希臘城邦也會透過德爾菲的神諭（Delphic maxims），決定是否攻打鄰國。因此，我們可以說古人治理國家時，占卜都具有一定程度的重要性。儘管占卜在古代東、西方國家的行政與管理中都扮演著重要的角色，商代對占卜的管理則更為系統化。

商代由占卜官統管一切的占卜，而商王則是他們的首領。〈圖表1-1〉是以龜背詢問上天何時下雨的甲骨文紀錄。如Ⅰ、Ⅱ所示，他們會先在龜背刻上想問卜的內容，然後將商代所發生的動態事件（某時發生的某件事）刻在一邊，如圖中的Ⅰ；至於沒有發生的靜態狀況則刻在另一邊，即圖中的Ⅱ。陰、陽的觀念正是起源於此。

接著，他們會將棍子燒熱後施灼龜背，龜背因而破裂，並產生類似「卜」字的裂痕，如Ⅲ所示。商代將這種裂痕視為上天的啟示，並被稱為卜。卜在現代是算命的意思，是龜背裂開後產生裂痕的象形字。

商代的智庫：占卜官

而後，商王會根據裂開的卜來解釋天意，「占」字由卜和口組合而成，意思是看到裂痕後用言語來解釋其含義。在Ⅳ中，王解釋說：「丁日會下雨，要不然就是辛日。」而且10天後，丁酉日真的下雨了，所以占卜官再次將結果記錄在Ⅴ。

商代會透過問卜來決定國家的大小事，君王藉著解讀上天的啟示來支配國家。此外，隸屬於商代的各個邑國（古代城邦），必須將自己國內的占卜官派往商代的首都。身為這些占卜官的首領，透過親自解讀各邑國的占卜結果，商王對它們行使權力，以此統帥並鞏固其統治地位。

「占領」一詞正是源於這樣的制度，按字面解釋，就是「以占卜來領導」的意思。只要想到商代的制度，就能理解為什麼這個詞會演變為征服某個地區的意義，換言之，商王是以占卜領導他所征服的國家，而他對占卜的解釋必須正確，才能維持其權威和領導力。

由此看來，君王所領導的占卜官並非只是在占卜，其他什麼都不做。德國哲學家卡爾．馬克思（Karl Marx）曾說過，埃及祭司藉由觀測天象準確預言尼羅河的泛濫週期，所以成為握有最高權力的人。無獨有偶，商代的占卜官也會觀測天象，計算河流泛濫週期，蒐集有關鄰近部落的各種資訊。《易經》中，「密雲不雨，自我西郊（厚重的雲層遲遲不下雨，就這樣從西郊逐漸靠過來）」這句話，便說明了當時占卜官也曾為了能像〈圖表1-1〉那樣準確預言降雨，而認真觀察雲層。

圖／任性出版提供

那麼，現今的情況又是如何？無論是政治、經濟、社會，抑或是其他領域，領導人都會想盡辦法證明自己有先見之明。他們出於本能知道，領導的權威和權力來自預言未來的能力，若沒有先見之明，則權力難以維持。正因如此，現在名為智庫的研究團體都在輔佐領導者，讓領導者能更正確的預測未來，這樣說起來，古代的占卜官就是現在的智庫。 圖／任性出版提供

我認為人類社會的本質始終沒有太大的變化，無論是過去還是現在，領導者的權力都來自於預言、預測的準確度。因此，現代活躍於各行各業的「占卜官」（政治人物、官員、經濟學家、企業家等），無不為了能提高自己的預測能力而煞費苦心。

與此相似，古代占卜官也都為了提高預言能力而費盡心思，而他們所做的其中一項努力，就是有系統的整理預言結果。他們並沒有將占卜後的紀錄直接扔掉，而是像〈圖表1-1〉一樣，將問卜的細節、出現的啟示與君王的解釋一併記錄下來並保管。占卜的結果如果應驗，他們便會刻在龜背上，並於1年之後，統計之前所有的占卜是否正確。錯誤的占卜都會扔掉，正確的則會繼續保存，之後遇到相似情況時便能參考。每年都會重複同樣的過程，經年累月的蒐集之後，他們便將相似的內容捆在一起、歸為一類，如此就完成了占卜官的第一本書。

《極簡《易經》入門》。圖／任性出版提供

從〈圖表1-2〉可見「冊」字在寫法上的轉變。雖然有人說這是捲起竹簡的樣子，但由於龜背出現的時間比竹簡更早，所以冊字應該不是將竹簡捆在一起，而是將龜背捆在一起的象形字。

此外，因為占卜官們是針對國家的大小事進行占卜，他們的占卜紀錄也為我們完整保留了商代的歷史，如討伐鄰近部落是否成功等。這解釋了為何東方很早就開始發展歷史紀錄，因為占卜官就相當於負責書寫歷史的史官，也就是說，早期占卜官和史官是同一個人，後來才從占卜官中分出史官。

(本文摘錄自《極簡《易經》入門》，任性出版，未經同意禁止轉載。)

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