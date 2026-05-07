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孔子大推愛書！超越時代的「易經」…可能是外星人留下來的？

任性出版／ 文／姜其進
圖為占卜示意圖。圖／AI生成
圖為占卜示意圖。圖／AI生成

易經》是儒教的經典，在我們所說的「四書五經」中，五經是指《詩經》、《尚書》、《禮記》、《易經》與《春秋》，而《易經》就是《周易》的別名。在儒教中，《易經》被推崇為最重要的作品，也正因如此，孔子才會為了尋求真理而再三閱讀它，甚至讀到皮繩都斷了三次。

不僅如此，從各方面來說，《易經》也是一本神祕的書籍。比方說，歐洲理性主義哲學家哥特弗利德．萊布尼茲（Gottfried Leibniz）於18世紀提出的2進位系統，其實早在數千年前就已經寫在書裡頭；20世紀的諾貝爾物理學獎得主尼爾斯．波耳（Niels Bohr）所提出的互補性原理（complementarity principle），其實也早已出現在其中。

更有甚者，相較於佛經和《聖經》，以及同為儒教經典的《詩經》或《尚書》，《易經》中仍有很多內容是至今無法準確理解的，這顯然是一件奇怪的事情。因為作為經典，能使大眾廣泛閱讀並理解非常重要。

因此，有些人便以此為根據，宣稱《易經》是現在已消失於地球上的遠古文明所留下的遺產，甚至有人說這本書不是地球人寫的，而是外星人送給我們的書。

另一方面，《易經》的內容帶著神祕感，歷史記載它是用於占卜的著作，這使它被視為充滿迷信色彩的書籍。

《極簡《易經》入門》。圖／任性出版提供
《極簡《易經》入門》。圖／任性出版提供

儘管如此，這些都沒有改變《易經》在儒教中被推崇為最高經典的事實。這是因為就算只有80％左右的內容可以被解釋，也不減損它作為最高經典的地位。

或許真正圍繞著《易經》的謎題就在於占卜，占卜書是怎麼被推崇為最高經典的？既然是經典，為什麼後人卻無法理解其中的含義？

其實只要明白《易經》出現的背景，這些疑問便迎刃而解。讓我們先來看看那存在於遠古時代的、關於占卜王國的故事。

(本文摘錄自《極簡《易經》入門》，任性出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

易經 外星人 孔子 占卜

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