最容易回頭和前人復合的星座TOP3

分分合合在感情世界裡司空見慣，偏偏有些人嘴上嚷嚷著絕對不回頭，只要前任一個溫柔的眼神，心底的防線就瞬間瓦解。分手對他們來說往往只是一次長假，只要舊愛招個手，舊情復燃的機率簡直高得嚇人。到底哪幾種性格的人最放不下過去的感情，總是在同一個坑裡跌倒兩次呢？立刻揭曉這份總是跟舊愛糾纏不清的排行榜，看看你身邊那個痴情種有沒有被點名！

TOP 3金牛座

要讓這類型的人徹底接受生活模式被改變，簡直比登天還要難。他們談戀愛的時候就像是在蓋房子，一磚一瓦都是花了大把時間與精力慢慢堆疊起來的。分手對他們而言，等同於要把這棟好不容易蓋好的房子硬生生拆掉，那種心血白費的痛楚絕對是刻骨銘心的。因為天性極度討厭變動，重新去適應一個新伴侶的飲食習慣、說話語氣或是生活節奏，會讓他們感到莫名的焦慮與極度煩躁。所以就算已經分開，舊情人的影子依然會牢牢佔據著他們的生活軌跡。

一旦老情人跑來求和，他們會在心裡默默精算成本，發現與其把大好青春花在一個完全未知的新對象身上，重新經歷一次麻煩的磨合期，還不如跟那個早就摸透彼此脾氣的人湊合著過。這種基於習慣與惰性所產生的依戀，讓他們在面對前任時往往會默默點頭答應復合。

TOP 2雙魚座

在愛情的世界裡，這類人永遠懷抱著粉紅色的偶像劇劇本，總覺得每一段感情都應該要有個完美的結局。即使兩個人已經撕破臉分開，他們還是會不斷在腦海裡替對方找各種開脫的理由，覺得舊愛當初一定是有什麼苦衷才會狠心離開。

只要前任掉下兩滴眼淚，或者在社群媒體上發了一篇悲傷的動態，他們那氾濫的同情心就會立刻作祟，恨不得馬上飛奔過去給予安慰。理智這兩個字在他們談戀愛的時候根本不存在，只要感覺對了，哪怕身邊的朋友怎麼苦口婆心地勸阻，他們依然會選擇執迷不悟地跳回原來的圈套裡。他們深信只要有足夠的愛就能克服一切困難，甚至會把重新在一起當成是一種命中注定的浪漫緣分。這種無可救藥的感性神經，讓他們極度容易被甜言蜜語再次攻陷，輕輕鬆鬆就交出自己千瘡百孔的真心。

TOP 1巨蟹座

這群人的房間裡絕對藏著一個裝滿回憶的鐵盒，裡面放著前任寫的卡片、一起看電影的票根，就連手機相簿也捨不得清空。面對感情，他們天生自帶超強的念舊屬性，就算當初吵得天翻地覆，時間久了，腦袋裡自動就會把那些痛苦的記憶過濾掉，只留下對方曾經的好。只要舊情人稍微釋出一點善意，甚至只是深夜傳來一句簡單的問候，他們那顆柔軟的心立刻就會揪在一起，所有的防備瞬間崩塌。

對他們來說，重新認識新對象實在太累了，倒不如回到那個熟悉的避風港。正因為這份對安全感的極度依賴，讓他們在分手後依然跟對方保持著藕斷絲連的狀態，只要前任願意回頭給個擁抱，他們絕對會毫不猶豫地再次牽起那雙熟悉的手，完全把過去的教訓拋在腦後，繼續沉浸在兩人建立的溫情中無法自拔。