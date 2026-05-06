「這些星座」超喜歡算命？處女雙魚想找答案、他只想吐苦水

雖然現今社會已經有很多人很愛算命占卜，但有些星座愛算命的程度比其他星座的多？快看有誰吧。

★巨蟹座／求神問卜 順便吐苦水

巨蟹座很多事情都喜歡壓抑，很多的情緒沒有釋放的空間，對於巨蟹座來說，算命有時候是一種情緒的表達，好讓自己心內的委屈有人訴說。而且巨蟹座很容易依賴，也喜歡聽別人的意見，只要遇到能相信的算命師，巨蟹座會投放自己的情感。

★處女座／預知結果 才有前進動力

處女座喜歡算命的原因是喜歡預先知道結果，在很多時候處女座都會全心投入在自己重視的事情上，但大部分都是自己滿懷信心，中間容易遇到挫敗，當自己找不到方向時就會容易感到迷惘。而這時一個肯定的答案就可以給予處女座前進或做決定的動力與勇氣。

★天蠍座／天生對神祕學充滿好奇

天蠍座天生就對於神秘學充滿好奇，而且天蠍座到了某年紀，開始想要好好的面對自己，從了解自己才能做到真正的面對。因此天蠍座不管是什麼類型的算命，都會想要親身去體驗一下，也希望從中能夠獲得療癒。

★水瓶座／只要被說中 就會入迷

水瓶座那麼獨特也會喜歡算命嗎？是的，只要有一些說得很準，或是讓水瓶座感到自己被了解了，這樣的情況下水瓶座很想要找到答案。為什麼自己能被懂了。一般情況水瓶座都認為沒有人真正的了解自己，而通過算命能夠把自己心中也沒有想好的事情給出一個說法，對於水瓶座來說是容易著迷的。

★雙魚座／透過算命 確認內心答案

雙魚座天生的多愁善感，對很多事情都有自己的想法，喜歡算命有時候為了滿足自己的幻想，有時候則是為了情緒的舒發，更多時候為了找到認同感，雙魚座很容易有自己對別人的猜想，因此通過算命去了解別人是雙魚座很喜歡的一種方式。一方面不會真正打擾別人，一方面可以滿足自己的想像。

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