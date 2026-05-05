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今晚入「立夏」！快為自己點一盞財燈…照亮未來財路

聯合新聞網／ 文／谷帥臻 風水設計學博士
圖為檯燈示意圖。圖/ingimage
圖為檯燈示意圖。圖/ingimage

▌今晚 5/5 19:49，正式進入「立夏」交節氣

​如果你最近明明很努力，財運卻像一灘不流動的水；專業做了很多，卻沒有人看見；付出不少，收入卻沒有跟上；心裡甚至開始懷疑：是不是自己不夠好？也許不是你不夠好。是你的財路，暗太久了。

​立夏不是夏天來了而已。它是天地提醒我們：春天蓄的勢，到了夏天，就該開始長出來。

​所以今晚立夏，我不教你複雜的招財法。只做一件事：​『替自己點一盞財燈。』​

▌為什麼立夏要點財燈？

​以風水設計來看，光不是裝飾。光代表生氣，也代表一個人的能見度。

​很多人不是沒有財運，是自己一直站在太暗的位置。​暗到不敢談價值。暗到不好意思開價。暗到明明有能力，卻總是等別人來發現。​但財路要亮，價值就不能一直藏。立夏之後，陽氣往外長。人也要把自己從暗處帶出來。​

▌立夏財燈法：49 分鐘，把財路重新點亮

​今晚 19:49 之後，找一盞燈。可以是書桌燈、床頭燈、客廳的一盞小燈。不用昂貴，不用華麗。只要乾淨、穩定、溫暖。把燈點亮 49 分鐘。這 49 分鐘，不滑手機，不看讓你焦慮的消息，不一邊許願，一邊懷疑自己。​

拿一張紅紙，寫下三句「立夏財願」。

★ 第一，寫下：我要停止的漏財習慣

​財運不是只看進帳。也要看你有沒有一直漏出去。

​請寫下：

我停止用焦慮購物安慰自己。

我停止亂答應消耗自己的事情。

我停止把時間浪費在沒有回報的人事物上。

​能止漏，財庫才會穩。

★ 第二，寫下：我要照亮的能力

​很多人不是沒有才華，是從來沒有把才華放到光裡。

​請寫下：

讓我的專業被更多人看見。

把我的服務說清楚。

讓客戶知道，我真正能解決什麼問題。

​財路要亮，價值就不能一直藏。

★ 第三，寫下：我要啟動的一個行動

​不要寫十個願望。

今晚只寫一個行動。

​我整理一個新的方案。

我學習一個新的事物。

我開始記帳，守住自己的財庫。

​風水最怕死氣。人也最怕只想不動。

​一個真正開始的行動，比一百個空泛的願望更有力量。

▌真正的財燈，不只是在桌上

​立夏點財燈，不是期待天上掉錢。​而是透過這個簡單的儀式，提醒自己：「我不能再把自己放在暗處。」

你的工作要亮。

你的專業要亮。

你的服務要亮。

你的貴人要亮。

你的收入要亮。

你已經暗淡很久的信心，在「立夏」也要重新亮起來。

​該發光的，不要再藏。該長出來的，不要再拖。

​今晚，替自己點一盞「財燈」。​願你有光，有財，也有把日子重新過亮的底氣。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立夏 節氣 運勢

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