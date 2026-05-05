今晚入「立夏」！快為自己點一盞財燈…照亮未來財路
▌今晚 5/5 19:49，正式進入「立夏」交節氣。
如果你最近明明很努力，財運卻像一灘不流動的水；專業做了很多，卻沒有人看見；付出不少，收入卻沒有跟上；心裡甚至開始懷疑：是不是自己不夠好？也許不是你不夠好。是你的財路，暗太久了。
立夏不是夏天來了而已。它是天地提醒我們：春天蓄的勢，到了夏天，就該開始長出來。
所以今晚立夏，我不教你複雜的招財法。只做一件事：『替自己點一盞財燈。』
▌為什麼立夏要點財燈？
以風水設計來看，光不是裝飾。光代表生氣，也代表一個人的能見度。
很多人不是沒有財運，是自己一直站在太暗的位置。暗到不敢談價值。暗到不好意思開價。暗到明明有能力，卻總是等別人來發現。但財路要亮，價值就不能一直藏。立夏之後，陽氣往外長。人也要把自己從暗處帶出來。
▌立夏財燈法：49 分鐘，把財路重新點亮
今晚 19:49 之後，找一盞燈。可以是書桌燈、床頭燈、客廳的一盞小燈。不用昂貴，不用華麗。只要乾淨、穩定、溫暖。把燈點亮 49 分鐘。這 49 分鐘，不滑手機，不看讓你焦慮的消息，不一邊許願，一邊懷疑自己。
拿一張紅紙，寫下三句「立夏財願」。
★ 第一，寫下：我要停止的漏財習慣
財運不是只看進帳。也要看你有沒有一直漏出去。
請寫下：
我停止用焦慮購物安慰自己。
我停止亂答應消耗自己的事情。
我停止把時間浪費在沒有回報的人事物上。
能止漏，財庫才會穩。
★ 第二，寫下：我要照亮的能力
很多人不是沒有才華，是從來沒有把才華放到光裡。
請寫下：
讓我的專業被更多人看見。
把我的服務說清楚。
讓客戶知道，我真正能解決什麼問題。
財路要亮，價值就不能一直藏。
★ 第三，寫下：我要啟動的一個行動
不要寫十個願望。
今晚只寫一個行動。
我整理一個新的方案。
我學習一個新的事物。
我開始記帳，守住自己的財庫。
風水最怕死氣。人也最怕只想不動。
一個真正開始的行動，比一百個空泛的願望更有力量。
▌真正的財燈，不只是在桌上
立夏點財燈，不是期待天上掉錢。而是透過這個簡單的儀式，提醒自己：「我不能再把自己放在暗處。」
你的工作要亮。該發光的，不要再藏。該長出來的，不要再拖。
你的專業要亮。
你的服務要亮。
你的貴人要亮。
你的收入要亮。
你已經暗淡很久的信心，在「立夏」也要重新亮起來。
今晚，替自己點一盞「財燈」。願你有光，有財，也有把日子重新過亮的底氣。
本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載
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