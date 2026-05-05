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今入「立夏」煩躁上火 四生肖忌暴飲暴食 養生首重「心平氣和」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
立夏遇鋒面來臨，氣溫下降，大雨機率增加。圖／報系資料照
立夏遇鋒面來臨，氣溫下降，大雨機率增加。圖／報系資料照

今天晚間7時49分會進入「立夏節氣，溫度會逐漸攀升，容易感覺煩躁上火，食欲也會有所下降，命理師楊登嵙說，立夏節氣後，因天氣熱，心臟工作強度增加，養生以「養心」為主，首重「心平氣和」，飲食建議清淡，屬豬、蛇、猴、虎等4生肖的民眾，切忌暴飲暴食。

命理師楊登嵙說，立夏節氣的養生原則是「增酸減苦、補腎助肝、調養胃氣」，飲食宜清淡，多吃水果、蔬菜、粗糧，另外要把握「心平氣和」原則，入夏之後無論做什麼，堅持「養心」，強調平時坐臥睡覺之間，動作要不急不緩，呼吸均勻有序，氣自然就和。

楊登嵙提醒，立夏這半個月，健康要注意的生肖是屬豬、蛇、猴、虎，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

楊登嵙分享，立夏時節屬於肝氣漸弱、心氣漸強，飲食應以偏酸為原則，補腎來助肝，強化胃腸功能，以抵禦接下來的暑氣的侵害，民眾也可在家自製醃嫩薑，既可暖胃且不會上火。在此時節多吃些節令時蔬鮮果，以涼性、溫性的水果例如蘋果、檸檬和番茄，避免吃冰鎮水果，不是時令的蔬果更不宜多食，才能顧好腸胃。

飲食方面，盡量以清淡、少鹽、少油的烹調方式為主，減輕身體負擔。立夏之後血熱會給人帶來很多不適，氣虛血熱會影響人的消化功能。因此每頓飯不要過飽，給胃留下足夠的蠕動空間，吃些具有益氣祛暑、養陰清心作用的飲食，包括苦瓜、綠豆、蓮子、紅豆湯、胡蘿蔔鳳梨汁等食品，都很適合在此節氣飲用。

楊登嵙指出，立夏時因為天氣燥熱，要適時調整心情，避免抑鬱或暴怒，要能做到「戒怒戒躁」，忌大喜大怒，要保持精神安靜、心情愉快、笑口常開，如果心情煩悶時，也要適時的宣洩，氣順轉化成能量，身心舒展，自然能入靜，夏天養心入靜也等於入了佳境。

楊登嵙 節氣 立夏

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