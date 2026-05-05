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立夏將軍星發威！4生肖財運大增...虎扛起責任、他「看清楚再出手」
立夏是二十四節氣之一，標誌著夏天的到來，今年立夏於國曆5月5日，晚上19時48分27秒開始。紫微斗數一點通姚本軍老師於臉書分享，立夏後「將軍星」的能量會被放大，雖然人們做事的風險會提高，但有4個生肖的人反而能在關鍵時刻做出正確決策、增加財運。
生肖雞／快速抉擇 收入增加
立夏之後，屬雞的人財運會跟個人實力緊密相關，這種狀態讓你更有主見、快速做出決定，能夠及時抓住市場節點，當別人還在觀望時，你能夠直接做出決斷，透過轉換收入模式或投資方向獲取金錢，但切記不要只憑藉情緒出手，太快做決定反而容易出問題。
生肖牛／承擔責任 帶領團隊
屬牛的人會透過事業來增加財運，這段期間內，你會承擔起帶領團隊、負責關鍵專案或替公司做決策的責任，如果你能在壓力中展現判斷力，便能獲得更高的成就與收入，這種運勢來自你承擔責任的能力，請好好把握。
生肖虎／人際合作 扛起責任
財運會出現在人際活動之中，你將在團體間扮演主導者，掌控做決策、分配資源等責任，如果在立夏後你能夠主動承擔起責任，便能將人脈轉換為實際收入，不過要特別注意，當你決策錯誤後，責任也會同樣反撲到你身上。
生肖蛇／行動積極 直接獲得回饋
屬蛇的人財運來自於自身的行動，在財務規劃上你會變得更積極與果斷，無論是調整資產配置、增加新的收入來源或放棄投資選擇，都能直接獲得回饋，只要能判斷無誤就能增加收入，不過也要注意「看清再出手」，不要過於衝動。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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