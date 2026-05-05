火能量強「5月不太平」！三星座遇大麻煩 牡羊別衝動、他恐被資遣

到了5月份，各個星座的運勢如何發展呢？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享5月份人們該注意的事情，除了國際局勢動盪會加劇外，有三個星座更要小心，在財運、工作與感情上都可能出現變動。

艾菲爾老師指出，進入到了國曆5月份，從星象來說，會延續四月份牡羊座的星座能量，5月份仍然是風風火火的月份。風風火火而並不是形容一個人非常有魅力，而是代表有戰火、風雲的能量，總而言之，5月份並不是太平時刻。

在5月份，火象星座的能量仍然十分強勢，代表衝突升溫、行動力加快的現象，過去發生在美國、以色列與伊朗的戰爭，在此月和談的機會幾乎等於零，各國只能靠武器和飛彈才能掌握話語權。

金牛座／主場加持 好運連連

5月是你的主場，無論在感情、財運還是資源整合都具有主場優勢，只要你肯努力，就會被別人看到。

處女座／升遷機會 好好把握

5月作為土象星座的月份，處女座同樣也會獲得能量的加持，在此段時間內會出現升遷的機會，打算換工作或是要爭取更高職位的人請好好把握。

摩羯座／資源提升 更上層樓

摩羯座會出現權力以及資源掌握的提升，在現有的努力加持之下，還能夠有更上層樓的機會。

有三個星座要特別小心，可能會碰上麻煩：

牡羊座／不可衝動 三思而行

牡羊座在5月份不能夠衝動做決策，特別是股市波動或是出現壞消息時，不能夠受到情緒的影響而趕快買股票，或出現被情緒感染的投資行為，否則會產生諸多麻煩。

天蠍座／股票套牢 感情受挫

在5月份會受到天空行運的變化，感情、財運會出現問題，如果你是長期的投資者，5月份的金融波動可能讓你的股票被套牢，本來穩定的感情也會受到衝擊，讓你手足無措。

水瓶座／動盪加劇 恐被資遣

水瓶座的人生活的動盪會加劇，特別是職場中的變化，很可能毫無理由突然被放無薪假或被資遣，這些意外都是你的危機，請一定要特別小心。

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