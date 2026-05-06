小人退散！「四星座」5月默默變有錢…金牛獎金入帳、他超強直覺避險

有些人看起來沒特別高調，存款卻一直在增加。搜狐網指出，本月有四大星座財務默默穩定成長，他們非常低調，也因此避開了投資陷阱和小人加害，可以說他們正處於「低調致富、默默加分」的運勢。

金牛座／穩穩累積 存款變厚

金牛座向來重視穩定，5月在工作表現上容易被肯定，大筆獎金進帳。金牛個性低調，也降低被小人盯上的機率。加上金牛理財偏保守，投資也不追高，當別人都在鼓吹高獲利的投資，金牛也會評估風險，不會一頭熱，所以不容易踩雷。

巨蟹座／直覺神準 避開怪人

巨蟹座心思細膩，對環境變化特別敏感。5月在工作或合作上可能出現不錯機會，帶動收入提升。巨蟹觀察力佳，面對人際互動，也較能提早察覺不對勁的訊號，提早和奇怪的人保持距離，讓自己不容易捲入是非或財物損失。

處女座／理性精算 謀定後動

處女座做事講究細節，5月容易因表現突出獲得回報。財務規劃上處女座也偏理性，會依風險承受度做配置，讓存款穩定增加。面對各種狀況，他們都能保持冷靜，會先分析再行動，不容易被表面條件吸引，避險能力極強。

摩羯座／穩住節奏 不亂表態

摩羯座目標明確，5月在事業上有望取得進展，收入跟著提升。理財上重視長期規劃，懂得分配資金，讓資產逐步累積。加上摩羯座個性沉穩，不關己事不輕易表態，也讓小人難以切入，減少損失的機會，整體事業發展相對穩定。

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