快訊

「88會館」爆洩密、銷單案外案 花蓮刑大大隊長、內湖分局3警全交保

為什麼梅雨鋒面易致災？專家曝重要特徵 颮線狀雷雨帶可造成強風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

小人退散！「四星座」5月默默變有錢…金牛獎金入帳、他超強直覺避險

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。示意圖／AI生成
圖為財運示意圖。示意圖／AI生成

有些人看起來沒特別高調，存款卻一直在增加。搜狐網指出，本月有四大星座財務默默穩定成長，他們非常低調，也因此避開了投資陷阱和小人加害，可以說他們正處於「低調致富、默默加分」的運勢。

金牛座／穩穩累積 存款變厚

金牛座向來重視穩定，5月在工作表現上容易被肯定，大筆獎金進帳。金牛個性低調，也降低被小人盯上的機率。加上金牛理財偏保守，投資也不追高，當別人都在鼓吹高獲利的投資，金牛也會評估風險，不會一頭熱，所以不容易踩雷。

巨蟹座／直覺神準 避開怪人

巨蟹座心思細膩，對環境變化特別敏感。5月在工作或合作上可能出現不錯機會，帶動收入提升。巨蟹觀察力佳，面對人際互動，也較能提早察覺不對勁的訊號，提早和奇怪的人保持距離，讓自己不容易捲入是非或財物損失。

處女座／理性精算 謀定後動

處女座做事講究細節，5月容易因表現突出獲得回報。財務規劃上處女座也偏理性，會依風險承受度做配置，讓存款穩定增加。面對各種狀況，他們都能保持冷靜，會先分析再行動，不容易被表面條件吸引，避險能力極強。

摩羯座／穩住節奏 不亂表態

摩羯座目標明確，5月在事業上有望取得進展，收入跟著提升。理財上重視長期規劃，懂得分配資金，讓資產逐步累積。加上摩羯座個性沉穩，不關己事不輕易表態，也讓小人難以切入，減少損失的機會，整體事業發展相對穩定。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

理財 星座

延伸閱讀

職場小透明！四星座私下很會賺…摩羯雙魚斜槓、他會投資「隨時可以退休」

低調不張揚！「四生肖」5月事業財運大爆發… 牛要升官、2動物有貴人

四大星座下半年財富滾雪球！摩羯事業帶財、他買什麼賺什麼

5月星座運勢／巨蟹射手雙子財運旺、這3星座要防小人

相關新聞

今天註生娘娘聖誕！不一定要求子「求這件事」快拜

其實，這正好說明我們把「註生」之意看得太窄。註生娘娘護佑生育、安胎、子嗣與孩童平安。但若只把祂理解成「求子神」，就把「生」這個字看小了。 「生」不只是孩子出生。「生」是生氣、生機、生路，也是生命重新開

今立夏…專家曝4生肖轉運契機降臨 入夏翻紅靠今天

今天是節氣「立夏」，民俗專家廖大乙說，「立夏」就是夏天的開始，晝長夜短，陽氣升騰旺盛，宜求財改運，尤其馬、鼠、兔、雞4生肖有轉運契機，可望打破運勢低迷窘境，一舉衝破難關迎來成功，同時別忘了立夏要用豬腳

夏季財運誰最旺？ 命理師點名「4生肖」：把握黃金轉運期

隨著氣溫漸升，2026年的夏季正式拉開序幕，不僅自然界展現蓬勃生機，個人的運勢也將迎來洗牌。命理專家王老師特別點名屬「蛇、馬、羊、龍」的民眾，在這個夏天將受到季節能量的強力加持，財運活絡度極高，甚至有

小人退散！「四星座」5月默默變有錢…金牛獎金入帳、他超強直覺避險

有些人看起來沒特別高調，存款卻一直在增加。搜狐網指出，本月有四大星座財務默默穩定成長，他們非常低調，也因此避開了投資陷阱和小人加害，可以說他們正處於「低調致富、默默加分」的

立夏後16天運勢起飛！命理師曝「6大生肖」氣場升溫 率先翻盤登頂

今天(5日)進入立夏，冷熱對流強，火氣也比較旺，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有6大強勢生肖，卻是氣場全面升溫，準備進行命運搶位戰，希望率先翻盤登頂。其中屬虎者，能量超強、敢衝就有機會；屬馬者氣勢

今晚入「立夏」！快為自己點一盞財燈…照亮未來財路

所以今晚立夏，我不教你複雜的招財法。只做一件事：『替自己點一盞財燈。』

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。