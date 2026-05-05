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飛廉星來襲！四生肖感情變淡了…蛇話變更少、豬雞容易期待落空

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶感情冷淡示意圖。圖/ingimage
圖為情侶感情冷淡示意圖。圖/ingimage

紫微斗數一點通姚本軍老師臉書分享，「飛廉星」是一顆內收型耗損的星曜，顯示的是情感方面的連結減弱。也許沒有發生重大事件，雙方關係看似平穩，實際上互動變少，也不關心對方想法。2026年丙午陽火偏強，外在節奏熱烈快速，但是「飛廉星」卻是又冷又靜，有四個生肖更容易出現「人在關係裡，但心不在」的狀態。

生肖豬／期待降低 轉為觀望

屬豬的人相當重感情，但這段時間容易因小事累積失落感，降低期待，甚至懷疑對方的用心。有些豬會選擇退一步觀察，不再像以前那樣主動付出，讓關係進入表面平靜、實則有距離的狀態。

生肖蛇／話變少了 距離拉開

屬蛇的人近期容易出現理智大於情感的狀況，「想很多但不說」，把情緒都放在心裡。久而久之，對方可能感受不到你的在意，互動自然降溫。這段時間蛇的關鍵在於適度表達，而不是全部自己消化。

生肖雞／落差放大 感情降溫

屬雞的人對感情關係本來就有較高的期待，近期容易感受到回應不如預期，或進展停滯，進而產生極大失落感。當這些感受沒有被消化，雞會慢慢情轉淡，不再願意投入付出。

生肖牛／悶在心裡 想要離開

屬牛的人原本就較內斂，也習慣忍耐，這段時間牛繼續不說，更加將不滿與委屈累積在心裡。短期看不出問題，長期累積下來，卻讓兩人距離越拉越遠，牛在某個時間甚至會轉身離開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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