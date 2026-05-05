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今立夏…專家曝4生肖轉運契機降臨 入夏翻紅靠今天
今天是節氣「立夏」，民俗專家廖大乙說，「立夏」就是夏天的開始，晝長夜短，陽氣升騰旺盛，宜求財改運，尤其馬、鼠、兔、雞4生肖有轉運契機，可望打破運勢低迷窘境，一舉衝破難關迎來成功，同時別忘了立夏要用豬腳麵線補老爸。
廖大乙指出，24節氣中的「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」是四季轉換關鍵期，其中「立夏」就是夏天的開始，將進入晝長夜短的夏季，也因從立夏之後，白天拉長，天氣轉熱，陽氣升騰旺盛，正是求財、轉運、招貴人的絕佳時機。
要利用立夏改運其實不難，可從服裝儀容及飲食上下手，由於季節、磁場轉換，天氣會變得酷熱，穿搭上以亮色系衣物為宜，忌諱披頭散髮，可剪髮換個俐落造型；飲食最好清爽，不造成身體負擔，且多去光明空氣好之處走走，吸收正能量。
廖大乙也提醒，今年犯太歲的馬、鼠、兔、雞4生肖時運較低，尤其立夏當天又日沖肖雞者，外出務必注意，但這4生肖也有轉運契機，把握今天鼓勵勇氣做之前不敢做的事，可望一舉衝破難關迎來成功，尤其做業務的，臉皮可以厚一點。
此外，民間習俗「穀雨補老母，立夏補老爸」，做兒女的在能力範圍之內，別忘了孝敬父親，用豬腳麵線幫他補運添壽；民眾也能趁今天聯繫關懷久未聯繫的長輩親友，或透過網路轉發帶有善念的文章，藉此布施行善有助自身及父母運勢。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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