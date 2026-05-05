今立夏！5大傳統與禁忌曝光 做1事恐整年病痛纏身

今天是5月5日進入立夏節氣，象徵春天播種、種植的植物長大了，命理師楊登嵙說，「立夏」在古代也稱「春盡日」，正式預告春天結束，夏天來了，「立夏」的「立」是開始，「夏」是長大的意思，不僅植物、農作物長大，但天地萬物包括動物、昆蟲們長大，農人要忙著防範病蟲害，此節氣還吃蛋、秤人、補老父的民俗傳統，也顯示過去老祖先在此節氣，流傳下來的智慧與生活習慣。

華人立夏的傳統與禁忌，分述如下：

一、迎夏：

中國古代的周朝，帝王每逢「立夏」便會率領文武百官到京城南郊，舉行「迎夏」儀式。君臣一律穿朱色禮服，配赤色玉佩，連馬匹、車旗都要朱紅色的，以表達對豐收的渴求和期盼，順便趁此機會指令司徒等官到各地勉勵農民抓緊時節，勤勞耕作。從如此講究的儀式中，可以看見過去君王對農業的重視。

二、不可坐門檻：

「立夏」當天不能坐門檻，否則會一整年都精神不振，病痛纏身。因為習俗認為這天坐門檻就是在坐地栿，會使人引發全身酸痛不舒服，疾病臨身。如果不小心坐到門檻，只要坐滿七根門檻，便可破解。

三、補老父：

「立夏補老父」的習俗，指的就是出嫁的女兒要買豬腳、麵線回去娘家，祝福父母能夠身體健康、長命百歲，代表嫁出去的女兒的一種孝心。所以，5月不只是屬於媽媽收到康乃馨的季節，更要趁此時節好好養顧老爸的胃和健康。

四、吃蛋：

俗話有云，「立夏吃蛋，熱天不怕」。意思是說，吃了雞蛋之後，夏天就不會乏力倦怠，心煩厭食，多汗眩暈。古人還認為，雞蛋圓滑，象徵著生活的美好與圓滿，在「立夏」當天吃蛋能獲得平安健康。

古人還會在茶水中加入茴萫、肉桂、生薑、桂皮等材料，在增添雞蛋美味的同時，也讓生活中多了一種有名的傳統小吃，就是茶葉蛋。

五、秤人：

過去習慣在戶外大樹下掛秤，人們輪流坐在椅子上稱量， 常與立秋節氣的秤重做比較，來觀察夏季的體態與身體變化。

習俗認為，經過這麼一秤，人就不會再那麼怕熱，也不易產生厭食感，可以預防一些疾病。秤了之後，如果體重增加的話，稱之為「發福」，如果是體重減輕的話，那就是「消肉」。