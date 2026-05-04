0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧、收入衝高

進入溫馨的五月，迎來了報稅季與母親節，大家先別急著看存摺嘆氣！這週（05/04-05/10）大環境的財富氣流非常給力，有五組幸運兒的吸金指數直接逆勢飆漲，不僅正財收入穩如泰山，還會天降各種意想不到的賺錢好機會。快來看看本週最新出爐的財運排行榜，掌握好運節奏，準備笑著迎接白花花的鈔票進帳！

TOP 5：血型O型 + 生肖屬雞

本週O型屬雞的朋友，靠著無可挑剔的專業實力站穩腳步，好口碑自然為你帶來了源源不絕的財富！如果你是專門拯救髒污的「洗鞋達人」，這週你的清潔技術，讓一堆限量版球鞋起死回生，鞋迷們在網路上瘋狂推薦，聲量有望暴漲，洗鞋費賺到口袋塞不下；而靜心揮灑筆墨的「手寫字藝術家」，這週有合作詢問進來，對方的需求具體、有誠意，適合這週主動回應並提出你的報價方向；投入藝術品修復或文物保存工作的人，這幾天你的精湛技藝更為鮮明，收藏家感動之餘還有機會介紹大單給你。讓運氣更好的小方法，建議每天多對身邊的人說句讚美的話，散發正能量能讓你的好運持續放大。

TOP 4：血型A型 + 生肖屬羊

本週A型屬羊的朋友，表現出優異的質感，你對工作品質的堅持，每一分努力都換成了實實在在的現金！從事訂製服裝或手工縫製的你們，這週客人對你提出的版型建議接受度高，溝通起來省力，有新委託的案子詢問比上週積極；在音樂製作或編曲領域工作的你，這週創作的節奏順暢，跟合作方討論方向的效率高，容易被平台或品牌方看到；做景觀設計或綠化工程相關工作的人，這週業主對你提出的規劃方向認同感強，比較能打中重視質感的客戶，報價階段對方的反應比之前好。讓運氣更好的小方法，這幾天只要保持規律的睡眠，精神飽滿的狀態就是你最好的招財利器。

TOP 3：血型B型 + 生肖屬鼠

本週B型屬鼠的朋友，完全展現了賺錢的天賦，靈活交際手腕與思維，總能在意想不到的地方發現滿滿的商機！如果你從事空拍攝影或影像紀錄，這週你拍攝的壯麗畫面，更容易被欣賞，接到的詢問比上週具體；而在片場進行特效化妝或影視造型的你，這週跟劇組或客戶的配合度高，現場執行順暢，對方對你的滿意度高，後續邀約的意願比上週強；投入職涯諮詢或就業輔導領域的人，這幾天你說話直接又實用，能幫客戶做出結果，諮詢費也較好談。讓運氣更好的小方法，出門前在身上噴一點柑橘調的香水，清新的氣息能幫你吸引更多好運與貴人。

TOP 2：血型O型 + 生肖屬虎

本週O型屬虎的朋友，本週行動快、反應也快，遇到機會不太拖，做事乾脆，容易先搶到有利的位子。假設你是每天在虛擬戰場廝殺的「電競選手」，在關鍵場次能把節奏打出來，獎金和合作都有機會；身為對味覺極度敏銳的「品酒師」，你這週幫頂級餐廳挑選的酒款大受饕客讚賞，客戶對你給出的建議信任感強，容易被餐廳或品牌方採用；做鎖具安裝或居家安全相關工作的人，近期你總能以最快速度無損開鎖，靠速度和可靠度贏得信任，轉介紹自然多。讓運氣更好的小方法，建議這幾天多穿戴亮黃色的衣物或配件，能讓你的財富能量更加活躍。

TOP 1：血型AB型 + 生肖屬蛇

本週AB型屬蛇的朋友，最適合做需要腦力、判斷和收尾的工作，消息一到手就能抓重點，談合作也比較不容易失手。如果你是靠聲音陪伴聽眾的「廣播節目主持人」，這週你的節目話題有望精準擊中社會熱點，能把題材講得有條理，容易帶出收聽和贊助；而專門燒腦的「密室逃脫設計師」，近期你設計的新關卡大受玩家歡迎，客人的評價反應好，願意回來再玩或介紹朋友的比例提升；投入營養諮詢或健康管理領域的人，你專業又貼心的飲食建議，因為建議清楚、好執行，有機會介紹了一票新客源。讓運氣更好的小方法，這週只要保持辦公桌的明亮整潔，就能幫你迎來更多超級大客戶。

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