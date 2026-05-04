快訊

川普宣布今起協助船隻離開荷莫茲 外媒爆料「美國海軍不提供護航」

台南女警訃聞列「未婚夫」證實冥婚 專家示警2件事：死者為大

5月4日-5月10日唐綺陽星座運勢週報：天秤有貴人提拔 獅子感情避免執著

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報5/4-5/10】

星象影響：水星進金牛、冥王星逆行、火木四分相。

本週水星在金牛，關注金錢與務實面向的議題，眾人在思維上轉為踏實，避免虛幻夢想。週三冥王星逆行，迎來劃時代改變的契機點，對天蠍座與水瓶座的影響較為有感，領略社會結構改變帶來的變化。週二火木四分相，內部紛爭白熱化或呈現劇烈的討論，星盤上20-21度有星者週末感受愉快順心。

12星座個別影響

金牛：避免因完美主義失去信心，感情多聚焦契合之處

雙子：資源不足需務實以待，感情多留時間給彼此相處

天蠍：工作易恍神應多謹慎，感情要重視承諾避免失信

水瓶：工作遇挑剔型需多擔待，感情轉念樂觀會更順利

巨蟹：心思回歸家庭及內在，感情在居家特點展現魅力

獅子：工作別固執多聽各方意見，感情避免執著傷害關係

魔羯：事業上容易受人情勒索，感情太博愛容易招惹是非

雙魚：工作面臨新局需觀察判斷，桃花機會多但無中意者

牡羊：工作進度超前有斬獲，感情直接了當心意相通

處女：工作享受鬥智成就感，感情發揮幽默感幫助加分

天秤：氣場強大有貴人提拔，感情提振精神與能量更有利

射手：務實態度能帶來好運，感情魅力靠外表與品味提升

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

水星 冥王星 星座運勢 唐綺陽

延伸閱讀

容易大爆買！12星座「誰出國最愛亂花錢」荷包不小心就扁掉

今天是今年第二個「天赦日」4種人祈求特別靈驗 祭祀攻略看這

夏季財運誰最旺？ 命理師點名「4生肖」：把握黃金轉運期

2026年5月運勢公開！12生肖吉凶一次看 龍迎機會、狗財運爆發

相關新聞

夏季財運誰最旺？ 命理師點名「4生肖」：把握黃金轉運期

隨著氣溫漸升，2026年的夏季正式拉開序幕，不僅自然界展現蓬勃生機，個人的運勢也將迎來洗牌。命理專家王老師特別點名屬「蛇、馬、羊、龍」的民眾，在這個夏天將受到季節能量的強力加持，財運活絡度極高，甚至有

5月4日-5月10日唐綺陽星座運勢週報：天秤有貴人提拔 獅子感情避免執著

本週水星在金牛，關注金錢與務實面向的議題，眾人在思維上轉為踏實，避免虛幻夢想。週三冥王星逆行，迎來劃時代改變的契機點，對天蠍座與水瓶座的影響較為有感，領略社會結構改變帶來的變化。週二火木四分相，內部紛

今天是今年第二個「天赦日」4種人祈求特別靈驗 祭祀攻略看這

今天是今年第二個天赦日，今年有6個天赦日。命理師楊登嵙說，依照宗教傳統，查無病因、久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛等4類人，在天赦日到廟宇祭祀，向玉皇大帝懺悔，特別靈驗，天赦日也是補

殺破狼週運勢／獅子職場表現受肯定 1星座暗戀對象忽冷忽熱

殺破狼2026年5月4日～5月10日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 工作運方面，金星與天王星齊聚面試、溝通宮位，正在轉換跑道的白羊座，面試新工作討喜，可很快收到錄取通知。工作穩定的白羊座，和客戶溝通

報復心極強！3星座笑裡藏刀「面善心狠」 摩羯自律卻讓人感到壓力

有些人外表看似溫和，實則個性深沉、原則強烈，一旦觸及底線，可能出現強烈反擊。搜狐網指出「面善心狠」的三大星座：天蠍、摩羯和水瓶座，和他們相處的過程中，必須時刻保持警惕，尊重他們的個性，以避免不必要的衝

容易大爆買！12星座「誰出國最愛亂花錢」荷包不小心就扁掉

很多人喜歡出國旅遊，但對於花費的價值觀上卻不盡相同。日本媒體「占TV」整理出一份「12星座旅行花錢習慣」排行，發現大家一出門旅遊，多少都會比平常更容易放鬆預算，有人主打享受、有人專攻美食，也有人堅持能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。