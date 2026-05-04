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今天是今年第二個「天赦日」4種人祈求特別靈驗 祭祀攻略看這

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是今年第二個天赦日，命理師楊登嵙分享祭祀方式。圖／聯合報系資料照片
今天是今年第二個天赦日，命理師楊登嵙分享祭祀方式。圖／聯合報系資料照片

今天是今年第二個天赦日，今年有6個天赦日。命理師楊登嵙說，依照宗教傳統，查無病因、久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛等4類人，在天赦日到廟宇祭祀，向玉皇大帝懺悔，特別靈驗，天赦日也是補財庫、迎好運的好日子。

命理師楊登嵙說，今年有6個天赦日，分別是3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日、12月16日等6天，許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住。

祭祀方式分述如下：

時間：今天早上5點至下午3點。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

玉皇大帝 楊登嵙 天赦日 開運 財運

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