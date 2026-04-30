4/27-5/3星座運勢…牡羊、雙子、獅子工作順利 他容易中獎

4月即將步入尾聲，5月星盤群星聚集牡羊座，各星座運勢是好是壞呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』4/27-5/3｜星座運勢｜12星座送走爛事小人「5月新運」搶搶滾」，快來看看你4月底到5月初的運勢如何吧！

牡羊座

牡羊座本週是職場破冰船，工作部分將化身點子王，大腦運轉速度非常快，但要注意自己的形象，務必要溫柔待人。感情方面會在奇怪的地方遇到同頻率的對象，有對象的人請保持耐心，不要因為對方沒回訊息就疑神疑鬼。

財運方面，你很容易能賺到快錢，但是破財率蠻高的，不要購買沒必要的東西。健康方面要注意喉嚨與聲帶，避免講話太大聲傷了喉嚨。

幸運數字：3、19、27

幸運色：螢光橘

金牛座

金牛座本週因為滿月發生在對宮的緣故，工作上容易遇到機車的客戶與討厭的同事，請謹慎行事，不要太過生氣而影響工作。感情方面，單身的桃花帶刺，長的月好看的對象不要接近，有對象的人適合務實談錢，把未來3個月的理財規劃說清楚。

財運方面，專業技術是你的提款機，請發揮所長，破財在於你會報復性吃大餐，請要好好照顧錢包。健康方面，身體的勞累需要用流汗來排解，不要一直來在沙發上，請出門跑跑步。

幸運數字：3、14、22

幸運色：森林綠

雙子座

本週是全宇宙的焦點，工作上受到金星能量的影響，化身為行走的社交發電機，但請注意不要隨口答應他人的請求，小心信用破產。感情方面單身族魅力大增，有對象得請放下手機，多看看你身邊那一位陪伴多年的伴侶，他已經很生氣了，再不關心他會出大事。

財運部分，投資的直接準到可怕，適合研究新標的，破財是因為你想要換新的電子設備。健康方面要小心交通意外，切記不要太著急。

幸運數字：5、11、30

幸運色：薰衣草紫

巨蟹座

本週千萬不要被自己絆倒，工作方面你很有實力，但偏偏沒信心，最大的敵人就是你的自信心，請大膽去做。感情方面單身族容易想起前任，不要手賤去關注對方動態，只會更傷心，有對象的人適合窩在家吃零食、追劇，會讓你的甜蜜指數爆棚。

財運方面，會有長輩想塞錢給你，破財主要發生在意外部分，通常跟寵物或小孩有關。健康部分，腸胃已經在發出警告了，少吃化學成分多的食品，你的胃部需要溫柔呵護。

幸運數字：2、17、25

幸運色：珍珠白

獅子座

本週王者回歸，工作上存在感非常強，大家都在等候你的指令，但切記不要太愛面子，不懂的事情要大方問，否則容易出包。感情方面，單身族在社交圈很受歡迎，隨時可能被告白，有對象的人請多誇讚你的另一半，嘴巴越甜彼此感情越好。

財運部分，名聲為你帶來財富，甚至有跨界合作的機會，破財原因在於你在工作上換了貴而不實的設備、或是帳單算錯錢。健康方面要注意過敏問題，皮膚很容易發癢。

幸運數字：1、13、28

幸運色：亮紅色

處女座

本週要學會接受這個世界本來就很亂，你會過得比較輕鬆。工作方面你的執行力無人能敵，但不要對同事碎碎念，請接受這個世界上不完美的現實。感情上單身族容易在工作上遇到菁英的對象，有對象的人要好好打扮自己，你的魅力處於高峰期。

財運部分，很可能會有意外的小錢入帳，破財容易發生在買各種收納神器。健康方面，你的壓力大到頭非常痛，請放輕鬆一點，地球少了你還是會轉。

幸運數字：11、15、23

幸運色：焦糖色

天秤座

本週是優雅地崩潰。工作上適合處理跨國的大事，你的平衡感是天生的武器，請相信自己的直覺，不要輕易妥協。感情方面單身族容易發展出虛擬戀情或遠距離邂逅，有對象的人適合走出戶外，出門約會能增加彼此感情。

外地財意外地很旺，適合出差或談判，破財容易發生在買高級但不實用的東西。健康部分，你的眼睛太疲勞了，請放下手機，走出戶外看看綠色植物。

幸運數字：8、20、26

幸運色：玫瑰粉

天蠍座

本週就是最閃亮的星星，工作方面因為滿月在命宮，壓力山大，但你也是最耀眼的員工，請控制你的毒舌，不要直接罵人。感情方面單身族吸引力破表，但也容易招來虐心的對象，有對象的不要翻舊帳，只會讓兩人吵架。

財運部分，投資的偏財運很強，第六感很準，這週可以信任自己判斷。破財容易出現在你因為發洩而亂花錢的時候。健康部分，氣管方面比較弱，人多的地方盡量別去，避免被傳染感冒。

幸運數字：9、13、29

幸運色：寶藍色

射手座

本週不要亂噴大實話，容易出事。工作部分合作機會變多，大家會欣賞你的幽默，但要注意自己說的話，避免得罪人。感情部分單身族容易在聚會上遇到特別的對象，有對象的請多想想對方好的優點，否則容易爭吵。

財運方面有兼職與賺取外快的機會，破財在於交通開銷，容易弄丟悠遊卡或信用卡。健康方面，多變的天氣讓你容易感冒，不要因為天氣熱就狂喝冰水。

幸運數字：7、12、24

幸運色：活力橘

摩羯座

本週你只想當冷酷的賺錢機器。工作上效率非常高，但要注意不要太冷漠，也要給同事一點微笑。感情方面單身族會在日常規律，比如早餐店或健身房中遇到欣賞你的對象，有對象的容易因為錢發生爭執，請心平氣和溝通。

財運方面，勤奮努力工作所獲得的每一分錢都來之不易，破財來自於中動消費，容易買一堆根本不需要的東西。健康方面要小心腿，足部容易抽筋或撞傷，走路不要滑手機。

幸運數字：10、18、31

幸運色：沉穩灰

水瓶座

本週外星人會回到母星考察，工作上容易溝通卡關，會發現沒人聽得懂你在說什麼，請耐心地解釋你的計劃。感情方面單身族戀愛運爆棚，只需要做自己就能吸引到一堆人，有對象的人請用實際行動表達愛意。

財運部分，靈感可以變現，甚至可以中一些小獎或發票，破財在於買了一堆保健食品，請不要亂吃。健康部分，懶惰會使你的免疫力下降，請動起來。

幸運數字：11、21、28

幸運色：葡萄紫

雙魚座

本週是一隻感性到快要溺水的深海魚，請記得上岸呼吸。工作上想像力處於巔峰期，非常適合創作、設計或是規劃，但要注意開會時不要發呆。感情方面單身族可通過長輩認識到不錯對象，有對象的人不要胡思亂想，對方不會離開你。

財運方面，家裡可能會傳出好消息，例如發現私房錢或是獲得家人贊助，破財發生在你看到可愛的玩偶，衝動花費。健康部分，容易因為過敏流鼻涕，家裡的被單、床墊都該洗一洗了。

幸運數字：12、16、33

幸運色：薄荷綠

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