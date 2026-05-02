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容易大爆買！12星座「誰出國最愛亂花錢」荷包不小心就扁掉

聯合新聞網／ 綜合報導
占TV整理出12星座旅行花錢習慣排行，有人主打享受、有人專攻美食，也有人堅持能省就省。圖為東京迪士尼。新華社
占TV整理出12星座旅行花錢習慣排行，有人主打享受、有人專攻美食，也有人堅持能省就省。圖為東京迪士尼。新華社

很多人喜歡出國旅遊，但對於花費的價值觀卻不盡相同。日本媒體「占TV」整理出一份「12星座旅行花錢習慣」排行，發現大家一出門旅遊，多少都會比平常更容易放鬆預算，有人主打享受、有人專攻美食，也有人堅持能省就省。看看哪些星座最容易在旅行中「不小心花太多」。

第12名處女座：精打細算控支出

處女座以節省著稱，偏好規劃高CP值行程，旅行時也會盡量降低花費，事前做好預算安排，避免不必要的開銷。

第11名巨蟹座：預算固定走務實路線

巨蟹座傾向設定每日開銷上限，不追求奢華享受，以穩健方式安排行程，整體花費較為保守。

第10名牡羊座：理性評估避免浪費

牡羊座在旅途中仍保持理性，對於紀念品或美食會先評估是否必要，若非真正需要，通常會選擇放棄。

第9名天蠍座：體驗活動優先

天蠍座偏好嘗試各種在地體驗，如戶外活動或手作課程，旅費多花在體驗型項目上。

第8名水瓶座：看到限定商品難以抗拒

水瓶座喜歡新奇與特殊商品，遇到當地限定紀念品時容易失去控制，進而增加花費。

第7名獅子座：粗心造成額外支出

獅子座偶爾因遺失物品或忘記攜帶用品，導致需要臨時購買，產生額外開銷。

第6名牡羊座：衝動消費型

牡羊座在旅途中容易因情緒高漲而衝動購物，甚至不看價格就刷卡，事後才發現花費超出預期。

第5名雙魚座：難以拒絕推銷

雙魚座較為心軟，面對店員推薦商品時不易拒絕，即使價格偏高，也可能因此購買。

第4名射手座：大方給小費

射手座出國旅遊時出手大方，對服務人員給予較高小費，累積下來也是一筆不小支出。

第3名雙子座：禮物花費驚人

雙子座交友廣泛，旅途中會購買大量伴手禮，且常依照不同對象挑選禮物，導致開銷增加。

第2名金牛座：美食開銷累積

金牛座熱愛美食，旅行時會積極品嚐當地特色料理，即使單價不高，但次數頻繁，最終花費可觀。

第1名天秤座：重視品質不手軟

天秤座在交通與住宿上不惜花費，偏好高品質服務與舒適體驗，為了減少旅途壓力，願意投入較高預算。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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