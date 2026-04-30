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粿粿王子上榜！5星座偷吃不擦嘴...獅子賊喊抓賊、他大方承認毫不在乎

聯合新聞網／ 綜合報導
「粿粿」（左）被爆婚內出軌「王子」（右），2人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權。圖／取自IG
「粿粿」（左）被爆婚內出軌「王子」（右），2人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權。圖／取自IG

粿粿（江瑋琳）和王子邱勝翊）因為不倫遭范姜彥豐提告求償100萬元。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』偷吃老是忘了擦嘴的星座！《粿王》百萬不倫戀版」，快來看看哪些星座做了壞事還忘記擦嘴的吧！其中王子的太陽星座是牡羊座、月亮是獅子，碰上一個月亮是雙子的粿粿，這個組合無疑在上演看「誰先露餡」的荒謬劇。請參考太陽、月亮星座。

牡羊座／衝動犯錯 不會掩飾

衝動是魔鬼、懶惰就是他的地獄，牡羊座絕對不是計劃縝密的渣王，他的特點在於衝動犯案，原本可能真的沒打算偷情，但可能在氣氛的烘托下，大腦一斷線就犯錯誤了，犯錯後他才發現完全無法收尾。

他被抓到的原因第一點在於情緒切換像中邪，昨天可能還在吵架，但今天他下班回來突然變成體貼的暖男暖女，問他理由還遲遲找不到藉口，實際上他早就在外面被他人安撫完了，現在的他只是在補償而已。

第二個特點是記憶力變成只有三秒，牡羊座無法記住兩套以上的劇本，問他昨天去哪他就會直接卡住，給出無數個不同的答案，其實都是在掩飾做了虧心事。

第三點是手機變得像展覽館，牡羊座非常懶惰，根本不懂得刪除訊息，只要能得知他的手機密碼，所有出軌的證據就會顯露無遺。

獅子座／演技太爛 用力過猛

獅子座的人只要一偷，整個人就會變得超用力，他以為自己在演跌宕起伏的浪漫電影，實際上只是在演廉價八點檔而已。他之所以被抓到的第一點在於突然變身聖人模式，以前什麼事情都忘記，現在不僅記得你的生日，還會主動洗碗，這不是人格昇華，而是他已經心虛到極點了。

第二點是「賊喊捉賊」，他會突然開始疑心病大爆發，會一直詢問你今天跟誰出去玩、吃了什麼東西，他並不是在吃醋，而是因為自己在亂搞，所以誤以為你也在亂搞。

第三個反應是解釋過多，你可能只是問他最近在忙什麼？他就會講5分鐘，細到連幾點進電梯都會跟你交代，講得越細越有問題。

雙子座／聰明反被聰明誤 突然自爆

聰明反被聰明誤的典型星座，他不是不會藏，其實他才是真正的策略大師，在他腦袋裡會排演100遍劇本，但他的問題不在智商，而是他太過貪心了、加上過於自信，常常會因為「玩過頭」而露餡。第一個特點是時間軸對不上，限時動態就是斷頭台，他非常熱衷發限動，但你會發現他明明說在上班，結果半小時後忍不住轉發美食照，這下就有出問題了。

第二點在於口氣不一致，雙子座很會做人設，跟每個人說話的節奏都不一樣，當他一次跟太多人聊天時，很有可能人格切換失敗，如果你發現他突然講話很客氣、用不熟悉的貼圖時，他就很可能出軌了。

第三個是聊到嗨點時突然「自爆」，雙子座非常喜歡聊天，很愛資訊差帶來的優越感，當你跟他聊到正嗨時，他會突然說別人也這樣說過，這時才擺出說錯話的表情就來不及了。

天秤座／不敢斷聯 手機神隱

很多人以為天秤座很乖、是個和平大使，但其實他的弱點不是在於想偷，而是他不敢斷，他骨子裡就是怕衝突怕到不行的人，害怕提分手會變壞人，於是一直遲遲不做決定。他最經典的反常行為在於好像對誰都好，像在做批發商一樣，以前只對你溫柔，但你漸漸發現他回訊息速度變慢，就是在擔心自己誤發訊息偷吃被發現。

第二個特點是手機開啟神隱模式，以前他手機都隨便放，現在甚至連去洗澡都要拿著，就像護身符一樣隨身帶著，其實就是在擔心曖昧對象隨時可能傳訊息給他。

第三點就是說「你想太多了」，當你覺得不對勁正面詢問他時，他不會直接惱羞成怒，而是會擺出你怎麼這麼不可理喻的眼神，淡淡地說「你想太多了」，此話一出就是在掩飾出軌的行為。

射手座／懶得去藏 大方承認

射手座根本懶得藏，對他來說去隱瞞、去藏實在太麻煩了，甚至會自我催眠、合理化自己出軌的行為。第一個出軌特點就是行蹤隨便到像在玩大富翁，還不忘分享座標，他完全沒有犯罪意識，早上出門還說去台北開會，結果下午滑限動才發現他在台中跟曖昧對象喝咖啡，還笑得非常燦爛，一點羞愧感都沒有。

第二點就是態度輕鬆到讓你覺得自己像瘋子，你如果已經在家裡氣瘋了，甚至把離婚協議列印出來，他回來還說「放鬆一點，人生苦短不要疑神疑鬼」，這種對所有事情不在乎得的態度，會讓你以為真的是自己在發瘋。

第三個特質是他會誠實到讓你拳頭硬到想揍人，你如果詢問他有沒有跟誰曖昧，他會直接坦言自己和對方靈魂很合適，但心裡還是有你位置。當聽到這個回答，你氣到想揍他是很正常的，千萬不要太生氣，因為就算生氣他也不在乎。他打從心裡覺得出軌沒什麼好隱瞞的，對他人界線極度模糊，裁示射手座最讓人頭疼的地方。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

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星座運勢 范姜彥豐 邱勝翊 王子 粿粿 離婚 外遇

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