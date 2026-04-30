誰最凍齡？12星座「老了都沒變」排行出爐 香蕉哥哥星座奪第一

一般來說，那些看起來凍齡、讓人猜不出實際年齡的人，多半都付出了不少努力。不過，也有一種人是幾乎沒有刻意維持，卻從學生時期到現在都給人「好像一直都沒變」的自然感。像是台灣知名藝人香蕉哥哥就是許多人心中的凍齡代表。日本媒體「占TV」以12星座來看看，哪些人最容易隨著年齡依然維持原本模樣。

第12名牡羊座：變化來得又快又大

牡羊座雖然一開始能維持原有狀態，但往往在某個時期出現明顯轉變，而且變化速度相當快，甚至連自己與身邊的人都會感到驚訝。

第11名處女座：隨年齡調整自我

處女座相當在意年齡與形象，隨著時間推進，心態與外在都會逐步調整，因此較難維持完全不變的狀態。

第10名雙魚座：看似不變其實有差異

雙魚座表面上變化不大，但實際上仍會隨時間產生一定程度的轉變，只是相對不明顯。

第9名雙子座：變與不變兩極化

雙子座呈現兩種極端，有些人幾乎沒有改變，有些則變化明顯，整體狀況取決於個人生活與狀態。

第8名天秤座：努力維持年輕狀態

重視外表與美感的天秤座，透過保養與打扮維持形象，因此給人「沒有改變」的印象，多半來自後天努力。

第7名牡羊座：原本就成熟穩重

牡羊座本身氣質偏成熟，即使年齡增長，整體給人的感覺仍然穩定，因此看起來變化不大。

第6名天蠍座：氣場掩蓋年齡感

天蠍座擁有強烈個人氣場，使人較難以年齡來判斷其變化，呈現出一種不易被時間影響的印象。

第5名水瓶座：穩定冷靜的樣貌

水瓶座長期維持冷靜理性的氣質，外在與表現相對穩定，因此容易給人不隨歲月改變的感覺。

第4名獅子座：強烈個性持續不變

獅子座個性鮮明、活力十足，這樣的特質即使隨著時間流逝仍維持一致，使人感覺變化不大。

第3名巨蟹座：習慣與風格延續

重視安全感的巨蟹座，傾向維持既有生活模式與風格，不喜歡大幅改變，因此長期保持相似狀態。

第2名射手座：從小到大幾乎一樣

射手座從外貌到氣質變化不大，即使成長過程中外在條件改變，整體印象仍與過去相似。

第1名金牛座：幾乎未曾改變的存在

金牛座被認為是最不容易改變的星座，即使周遭的人隨時間產生變化，他們在外貌與態度上仍維持穩定，呈現出長年如一的特質。

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