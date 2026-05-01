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5月5日立夏到！4生肖有機會賺大錢...雞能力被看到、他不能急躁

聯合新聞網／ 綜合報導
紫微斗數老師姚本軍指出立夏有4個生肖只要能掌控好局面，就能夠賺大錢。圖／AI生成
紫微斗數老師姚本軍指出立夏有4個生肖只要能掌控好局面，就能夠賺大錢。圖／AI生成

立夏是24節氣中第7個節氣，2026年則落在5月5日，象徵夏天正式開始，萬物至此繁茂成長。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文，指出今年的陽火會讓事情加速、局勢升溫，到了立夏後，有4個生肖會在變化中找到自己位置，只要能掌控好局面，就能夠賺大錢。

生肖兔／被推上檯面 需做決策

屬兔的人財運來源在於「被推上檯面」，兔屬陰木，面對陽火會感受到壓力，外在環境會迫使他調整決策、進而被推向需要作出決策與承擔責任的位置。對他來說，財運不是主動獲取，而是會被指派任務或承擔責任獲得，如果繼續觀望或猶豫，恐怕會失去機會，因為市場是不會等人的。

生肖雞／被檢視能力 價值變現

屬雞的人容易被放大檢視，但同樣會被放大自身價值，雞屬陰金、火本剋金，當土再生金時，會將資源轉化。他賺錢時會被重新檢視專業能力，有人會因此得到更好的報酬，但必須經歷挑戰與檢視的過程，財運不是白來的，必須先撐過一段時間的壓力，才能將價值變現。

生肖蛇／敏銳掌控市場 不可急躁

屬蛇的人本就與火氣同頻，立夏後會進入能量共振的狀態，可以將行動力化為實際的資源掌控力，他會對於賺錢的事情非常敏銳、輕易抓到市場變化的節點，並增加收入來源，可通過轉換跑道、增加副業來將機會轉化為收益，不過也注意不要過度自信或著急，否則容易造成風險增加。

生肖狗／重新規劃財務 未來可期

丙五年的狗辰土與戌土有沖動關係，立夏後，他在財務上會面臨重新構造的情況，原本的收入方式會出現變動，甚至可能出現暫時的虧損，但這也是狗重新排列資源的機會，請重新規劃賺錢方式、看清楚何種投資長期有效能增加收入，就能夠在未來建立穩定的收入來源。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立夏 節氣 生肖

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