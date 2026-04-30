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5月5日立夏要吃蛋！四大禁忌曝光「別坐正門口穿鞋」恐惹怒神明

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
立夏示意圖。圖／AI生成
立夏示意圖。圖／AI生成

立夏在古人來說代表的是，告別春季，夏季即將開始與到來。古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始,農作物將要進入繁衍，旺盛生長的重要節氣。究竟立夏有什麼要注意的習俗與禁忌呢？

《立夏習俗》

1.吃立夏蛋

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。因此後來的人才會在立夏吃蛋。

2.立夏吃水果

立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄。

立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。蔬菜可以吃苦瓜，小黃瓜，也可以多喝綠豆湯，清草茶。

《立夏禁忌》

1.不可以坐門檻

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2.不要在正門口穿鞋

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3.忌吃過補氣食材

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4.忌躁動與衝動

立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立夏 節氣 神明

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