快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

第1季卡關嗎…「四生肖」第2季大翻身！ 蛇抓住機會、狗貴人來幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
職場示意圖。圖／AI生成
職場示意圖。圖／AI生成

不少人在2026年開春第一季感覺不太順，但隨著時序進入第二季，運勢開始更迭。搜狐網分享，以下四個生肖第二季開始會大翻身，過得風生水起，有機會擺脫前期壓力，工作與財務狀況都會獲得改善。

生肖牛／迎來曙光 表現亮眼

屬牛者第一季工作上有點迷茫，付出與回報不成正比。不過第二季撥雲見日，迎來曙光，前期的累積終於發酵，處理問題更加得心應手，職場上獲得肯定，收入也同步提升。

生肖蛇／調整策略 抓住機會

屬蛇者第一季受到環境變動影響，常常遇到突發狀況，工作節奏被打亂。第二季開始，情勢轉為對蛇有利，能靈活應變、調整方向，就能抓住新機會。憑藉靈活應變與判斷力，在工作或合作上有望出現突破，帶動整體發展轉強。

生肖狗／貴人到位 問題逐步化解

屬狗者第一季可能在人際或職場中感受到壓力，甚至遭到排擠。狗第二季貴人運提升，有機會獲得實質幫助。透過貴人幫忙或資源支持，狗解開原本卡住的問題，職場表現轉為順利。

生肖猴／修正步調 創意帶動成長

屬猴者在第一季有點冒進，以至於因為節奏過快出現失誤。第二季猴學到教訓，也重新調整心態。透過經驗累積與策略修正，再加上本身的創意優勢，猴很容易切入新計畫、或新的工作方案，讓事業重返軌道。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 職場

延伸閱讀

四生肖馬年翻身！事業運轉旺…豬貴人相助、他機會接連上門

2026翻身有望！四生肖職場遇貴人…牛遇到伯樂、龍要多傾聽

農曆3月運勢走強！「四生肖」被長官看見、事業大跳豐收之舞

天王星順行入雙子！「四生肖」人生迎巨大變化…猴要換腦袋、他人際大洗牌

相關新聞

第1季卡關嗎…「四生肖」第2季大翻身！ 蛇抓住機會、狗貴人來幫忙

不少人在2026年開春第一季感覺不太順，但隨著時序進入第二季，運勢開始更迭。搜狐網分享，以下四個生肖第二季開始會大翻身，過得風生水起，有機會擺脫前期壓力，工作與財務狀況都會獲得改善。

2026翻身有望！四生肖職場遇貴人…牛遇到伯樂、龍要多傾聽

在職場打拚，有時欠缺的並非能力，而是機會與貴人。搜狐網分享，指出，2026年四大生肖在職場上容易遇到關鍵貴人，助他們一臂之力，讓原本卡關的事情迎刃而解。

12星座「貓系指數」排行榜！處女理性克制 他「情緒難捉摸」奪冠

常有人用「像貓一樣的人」或「像狗一樣的個性」來形容性格差異，而在近期星座話題中，「貓系人格」也成為討論焦點。日本媒體「占TV」揭12星座誰最具備貓咪那種難以捉摸又迷人的特質？帶你一窺各星座的「貓感指數

5月份生命靈數分析：4號人收拾殘局、7號人有升職加薪空間、9號人出現桃花

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所

5月求財「這三天必拜」！5月1日武財神生日衝業績、天赦日重啟財運

2026年5月是轉運翻身月，也是開啟下半年財運的關鍵。命理師王老師分享，5月有三大補財庫大吉日，其中一天幫你開財庫，兩天幫你清負債，下半年財運靠5月搞定。

【塔羅5月運勢占卜】你的運勢要往上走了嗎？一件好事正在發生

進入5月，整體能量開始從4月的轉折與震盪，慢慢走向重新整理與定位。這是一段需要「重新理解自己位置」的時期。有些人會開始重新評估關係與責任，有些人則會發現新的方向正在醞釀。此時最重要的不是急著衝刺，而是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。