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12星座「貓系指數」排行榜！處女理性克制 他「情緒難捉摸」奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的個性特別像貓。 圖／ingimage
有些星座的個性特別像貓。 圖／ingimage

常有人用「像貓一樣的人」或「像狗一樣的個性」來形容性格差異，而在近期星座話題中，「貓系人格」也成為討論焦點。日本媒體「占TV」揭12星座誰最具備貓咪那種難以捉摸又迷人的特質？帶你一窺各星座的「貓感指數」。

第12名：摩羯座

個性踏實嚴謹的摩羯座，與隨性又情緒多變的貓咪性格幾乎相反。他們重視規範與責任，不太可能因心情起伏而影響他人，更像忠誠穩定的「犬系代表」。

第11名：水瓶座

貓通常不喜歡環境變動，但水瓶座恰恰相反，樂於嘗試新事物、擁抱變化，因此與貓的習性呈現對比。

第10名：金牛座

講究享受與實際的金牛座，重視食物品質與生活感受，對於「貓舌」（怕燙）這類特質完全無感，與貓的形象連結不高。

第9名：雙子座

活潑多話的雙子座，更像嘰嘰喳喳的小鳥，擅長交流與表達，相較之下少了貓的神祕與安靜。

第8名：獅子座

個性開朗外放的獅子座，與貓咪那種神祕冷靜的氣質差距較大。

第7名：牡羊座

熱愛活動、精力充沛的牡羊座，雖然具備靈活身體與行動力，但整體更偏向直率奔放，而非貓的優雅。

第6名：處女座

細膩又講究細節的處女座，擅長精細工作，就像貓細心磨爪般專注，但整體性格仍較理性克制。

第5名：雙魚座

雙魚座情緒豐富，即使生氣也帶點可愛與柔軟，像貓輕輕一拍的「貓拳」，不具攻擊性卻讓人印象深刻。

第4名：射手座

射手座一旦鎖定目標就會全力以赴，宛如追逐逗貓棒的貓咪，展現強烈的行動力與狩獵本能。

第3名：天蠍座

白天沉靜、夜晚活躍的天蠍座，與貓的作息相似。夜間精力旺盛、目光銳利，帶有強烈神祕感。

第2名：天秤座

注重外貌與美感的天秤座，擅長打造迷人眼神，就像貓咪圓大又吸引人的雙眼，特別具有魅力。

第1名：巨蟹座

奪下「最像貓」冠軍的巨蟹座，最大特點就是情緒鮮明且變化快速，時而冷淡、時而親暱，典型「傲嬌」特質，常讓身邊的人捉摸不定。這種隨心所欲、時冷時熱的表現，正是貓咪最具代表性的性格寫照。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 貓咪

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