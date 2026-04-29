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5月愛情運勢星座TOP3！這3個星座桃花最旺 曖昧有機會修成正果

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5月愛情運勢星座TOP3：這3個星座桃花最旺，曖昧有機會修成正果(圖片來源：Shutterstock)
5月愛情運勢星座TOP3：這3個星座桃花最旺，曖昧有機會修成正果(圖片來源：Shutterstock)

5月的戀愛空氣有點甜，還有點曖昧上頭。有些人會突然變得很有魅力，走到哪都容易被注意；有人則是原本平平淡淡的感情，這個月卻悄悄升溫；也有人表面裝沒事，實際上早就被某個人撩得心花怒放。科技紫微網整理出5月愛情運勢最旺的三個星座，快來看看這波戀愛好運有沒有輪到你。

TOP 3｜天秤座

單身的天秤座

這個月的你，很容易把「朋友感」發展成「戀愛感」。原本聊得來、相處自然的人，突然開始多了一點曖昧氛圍，甚至會讓你有種「該不會其實他也有意思吧？」的心動瞬間。尤其下半月，只要你別一直宅在家，多參加聚會聚餐，有朋友飯局就多露面，愛情很可能就混在人群裡偷偷靠近你。

有伴侶的天秤座

這個月很適合把戀愛感找回來。一起出門走走、安排小旅行，或只是找個有氣氛的地方約會，都能幫感情加溫。已婚的天秤座也很適合多安排家庭聚會，原本那些說不出口的小疙瘩，反而會在熱鬧與陪伴裡慢慢被撫平，感情越來越穩定。

TOP 2｜天蠍座

單身的天蠍座

5月的你桃花非常多，而且很容易讓你感受到「最近是不是特別有人在注意我」。主動靠近的人變多、示好的人也不少，甚至還多到讓你有點選擇障礙。不過這種時候也最容易混進一些不太單純的對象，所以這個月很像戀愛選秀現場——對你來說，最重要的事情是要選對人。

有伴侶的天蠍座

這是一個很適合把關係往前推的月份。戀愛中的人，會開始更認真想未來，甚至有機會直接聊到結婚、求婚這類重要話題。已婚者之間的默契也慢慢升溫，之前卡在心裡沒講開的事，這個月反而比較有機會說清楚、講明白。愛情的甜度很高，只是跟異性朋友的距離還是要稍微拿捏，免得另一半吃醋。

TOP 1｜牡羊座

單身的牡羊座

這個月的你，根本自帶發光效果。魅力開到最高亮度，存在感很高，走到哪都比較容易吸引目光，甚至還可能遇到那種很直接表達好感、主動丟球的人。特別是中旬，戀愛運最旺，曖昧升溫、告白成功、關係確認的機率都很高。這個月桃花有點太多，多到讓你不知道要把心交給誰。

有伴侶的牡羊座

這個月的感情很有「重回熱戀期」的氛圍。一起吃頓飯、散步聊天、安排短途旅行，這些小事都會讓兩人感情升溫。已婚的牡羊座也會感受到另一半的溫柔變多、互動更親近，兩個人之間那種熟悉又怦然心動的感覺會回來不少。簡單說，就是很適合好好談戀愛的一個月。

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