表面喊窮…其實很有錢！「5星座」看起來拮据 都在低調累積財富

你的身邊是不是有那麼幾個朋友，每當別人吆喝著要他們請客，或是揪團聚餐花大錢的時刻，他們總是眉頭一緊、兩手一攤，喊著「我很窮，身無分文啊！」，然而在必要時刻，像是買車、買房時，他們卻能生出一筆錢。讓人不禁懷疑，他們是真的窮，還只是喊喊而已？科技紫微網下面就為大家揭曉，有哪些星座表面喊窮，私下卻很會存錢。

金牛座

存錢方式：省錢、存錢雙管齊下

金牛一向務實，對金錢亦十分看重。若他們手邊沒有幾個存摺、銀行沒有一定的積蓄，平常心裡就不會踏實。他們喜歡為自己訂立存錢目標，然後為了達到這個目標值而賣力的賺錢、節約用錢、努力存錢。因此，當你看到他們用錢不夠大方，誤以為他們窮時，私底下他們可是小富婆、小富翁喔！

巨蟹座

存錢方式：努力賺錢，謹慎花錢

沒有安全感的巨蟹，他們喊窮不是喊著好玩而已，而是真心覺得自己不夠富裕。只要他們沒有達到內心那個積蓄門檻，就無法放過自己，必須不斷鞭策自己繼續努力賺錢、小心謹慎花錢。當然，他們之所以會這樣，主要原因都是為了給自己在乎的另一半、深愛的家人，一份幸福美好的生活。

處女座

存錢方式：殺價成癮，存錢成精

處女座只要一有進帳，就把它們分到不同戶頭，專款專用，量入為出，自然存得到錢。他們特別厲害的是，很計較「錢一定要花在刀口上」。他們的殺價功力一流，不會像買菜大嬸那樣只計較一根蔥、幾塊錢而已；處女座會把他們挑剔的天性在這裡發揮得淋漓盡致，既然要殺，就殺大筆的！他們會說到賣家都開始懷疑自己的商品，不得不降價售出。

摩羯座

存錢方式：善用規劃，活用軟體

永遠把計畫擺第一的摩羯座，不但是工作狂，對於支出開銷也非常有自制力。他們能夠客觀列出薪資與開支細項，制定出完整的存錢計劃，然後找一套功能強大的記帳軟體或app，讓每一筆進帳和開銷一清二楚。他們會嚴格落實自己訂定的存錢計劃，一旦有超出計畫以外的開銷，便會再三檢討與調整，可以說是存錢狂人。

天蠍座

存錢方式：穩定投資，保守為王

天蠍座的金錢慾望非常旺盛。他們渴望有錢有權，但又不想讓大家看透他的企圖心。他們偏好以基金、保險的方式，分月分年支付，長期下來，便能幫自己積攢下一些錢財。由於這種保守型的投資方式不會有太大的起伏，表面看不出什麼變化的蠍子，在私底下安心儲蓄、默默投資，早已獲得了好幾桶金。

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