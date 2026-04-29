5月求財「這三天必拜」！5月1日武財神生日衝業績、天赦日重啟財運

2026年5月是轉運翻身月，也是開啟下半年財運的關鍵。命理師王老師分享，5月有三大補財庫大吉日，其中一天幫你開財庫，兩天幫你清負債，下半年財運靠5月搞定。

王老師說，5月1日是武財神生日，主打開財庫。當天拜拜武財神，可開創行動財、業績財、生意財，特別適合老闆、業務、想立即增加收入的人。

★參拜吉時：

7時-9時、11時-13時、13時-15時

5月4日、5月20日則是天赦日，一年只有六個天赦日可補財庫，5月卻包含兩天，參拜能轉運翻身。

天赦日當天，可祈求玉皇大帝赦罪，清理過去的負債，重啟財運，修補財庫，留住下半年錢財。

5月4日春季戊寅天赦日

★參拜吉時：

7時-9時、9時-11時、11時-13時

5月20日夏季甲午天赦日

★參拜吉時：

9時-11時；13時-15時

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。