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立夏交節氣運勢洗牌…命理師示警2生肖恐破財 忌高風險操作

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「立夏」示意圖。記者賴香珊／攝影
節氣「立夏」示意圖。記者賴香珊／攝影

5月5日（二）迎來節氣立夏」，命理師柯柏成表示，立夏後晝長夜短，交節氣後，肖狗、龍者務必留意，前者運勢受阻，行事宜謹慎低調；後者財運偏弱，易有突發支出或投資失誤，要保守理財，避免高風險操作。另可多曬晨陽借氣補運。

柯柏成指出，節氣「立夏」顧名思義就是正式進入夏天，人們習慣上都把立夏當作是溫度明顯升高，炎暑將臨，雷雨增多，農作物進入旺季生長的重要節氣；而今年立夏落在農曆3月19，也就是5月5日晚上19時48分27秒交節氣。

由於，立夏後晝長夜短，因此建議可以晚睡早起，比如晚上11時前入睡，早上6至7點起床，多曬清晨的太陽，能夠補充陽氣，提升自身氣場，尤其運勢或身體狀態欠佳，是簡單有效的「借氣補運法」，也能把握立夏調整居家風水開運。

柯柏成表示，年前的大掃除到現在已經過了一段時間，因此可以把握立夏時節將家裡北方方位加強整理乾淨保持明亮，並檢視一下流年上這個居家的財位，並透過擺放銀柳（寓意銀兩）或聚寶盆、招財樹、貔貅等來增強財運。

但屬狗、龍2生肖的人務必留意，其中肖狗者因五行與月令的關係影響，這陣子運勢可能會受到阻礙，所以建議行事最好低調，對長輩或主管則比較不好溝通，因此更要謹慎處理財務和文書細節。

肖龍者在這個節氣財運偏弱，財運上會有種陷入泥潭的感覺，容易有突發支出或投資失誤，應以保守理財為主，避免高風險操作；如果原本就有買車或換置大型家電的想法，可以趁這個時間購置，破財破在先，起碼是自己享受得到的破財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 立夏 節氣

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