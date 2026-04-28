男生最怕公主病！3大星座女被點名「好相處又有教養」

男女交往過程中，不少男性最擔心遇到帶有「公主病」特質的對象，動輒情緒化或過度依賴，容易造成相處壓力。也因此，個性穩定、好相處的女性特質備受青睞。搜狐網指出，有三大星座女性被認為「最沒有公主脾氣」，不僅外型亮眼，更以良好教養與穩定個性給人留下好印象。

處女座：不輕易表露情緒

處女座女性向來以細心、謹慎與追求完美著稱，面對事情多半保持理性與條理，即便不輕易表露情緒，一旦展現情感往往真誠且深刻。在工作與生活中，處女座女性也常展現高度耐心與專注力，面對挑戰仍能維持冷靜。

摩羯座：情緒化反應較少

摩羯女的特色在於踏實穩重與強烈責任感，做事講求一步一腳印，較少情緒化反應。雖然不善於表達濃烈情感，但可靠與務實的特質，往往讓人感到安心，也因此贏得信任。

天秤座：溫和表達不急躁

天秤女以優雅氣質與良好人際互動能力聞名，擅長溝通、容易融入各種社交場合，給人親切印象。不過在感情表達上相對謹慎，傾向等待適當時機，展現出溫和且不急躁的一面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。