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天王星順行入雙子！「四生肖」人生迎巨大變化…猴要換腦袋、他人際大洗牌

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為邁向未知旅程示意圖。圖/AI生成
圖為邁向未知旅程示意圖。圖/AI生成

塔羅牌老師艾菲爾分享，4月26日起天王星順行移位，象徵停滯的齒輪始轉動，各種卡住停擺的議題有了新出口。月亮接近軒轅十四，也象徵「抬頭就能看見轉機」，四大生肖感受特別強烈，將在變動中迎接驚喜，新思維、新身分、新環境，迎接宇宙為你準備好的的新旅程。

生肖龍／位置升級 人生翻頁

屬龍者在這波能量中，容易迎來身份或角色上的轉變。有點像打怪升級，可能是升遷讓責任變重，也可能在感情上進入更穩定的階段。龍不再是旁觀者，而是做決定的角色。雖然龍在變化初期會感受到壓力，但整體來看，卻是更上層樓，人生重心也將逐步調整。

生肖蛇／環境轉換 有新機會

屬蛇者的變動多半來自生活或工作環境，例如搬家、轉職、外派或接觸新圈子，只要變動就會帶來好運。初期蛇雖需要適應，但隨著環境更新，新的資源與機會也會逐步浮現。當蛇離開舒適圈，就會得到更好的發展，宇宙替你打開了出口。

生肖猴／翻轉觀念 換了腦袋

屬猴者這段時間最大的變化，在於想法與判斷模式大轉變。猴過去認為理所當然的方式，已不再適用，必須開始重新思考方向。猴需要跨界學習、接觸新領域，甚至別人說的一句話，都可能讓刺激猴有了新想法、新轉念，打開新機會。

生肖狗／人際洗牌 新的交友圈

屬狗者在最大的變化來自人際關係和朋友圈，你會發現有些人已經不再適合同行。那些負能量、消耗情緒的關係漸漸淡出，新的合作或交友圈展開。你不願意再勉強自己迎合別人，過程中難免陣痛，但整體來看，人際關係大洗牌會讓你生命裡留下更值得的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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