快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

四生肖馬年翻身！事業運轉旺…豬貴人相助、他機會接連上門

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族事業旺，加薪分紅示意圖。圖／AI生成
圖為上班族事業旺，加薪分紅示意圖。圖／AI生成

馬年過了一大半，你覺得運勢順利嗎？搜狐網分享，有四個生肖馬年迎來運勢轉機，不再卡卡，不只事業順利，財務也有豐厚進帳，快看看有你嗎。

生肖馬／主場優勢 機會接連上門

屬馬者迎來本命年優勢，行動力與企圖心同步放大。工作上更容易被看見，表現機會增加，若能主動爭取，有望迎來升遷或角色提升。人際互動也偏順，貴人助力明顯，帶動整體發展。財務方面，正財穩定成長，額外收入機會也逐漸浮現。

生肖虎／氣勢轉強 財源滾滾而來

屬虎者在馬年行動果斷，對機會的掌握度提升。職場上有機會接觸新領域、新資源，為自己打開更多可能性。人脈拓展也有幫助，進一步帶動事業發展。財運方面，收入來源有機會增加，整體表現偏向成長。

生肖牛／長期耕耘 專業獲得肯定

屬牛者過去的努力開始顯現成果，馬年有機會在職場上承擔更重要角色。憑藉穩定表現與專業能力，容易獲得信任與肯定，進而帶動收入提升。財務方面以穩定累積為主，透過財務規畫，逐步改善經濟狀況。

生肖豬／貴人助力 收入機會增加

屬豬者在馬年人際運提升，容易獲得他人支持或合作機會。工作上出現轉機，讓整體發展更順。財運方面，除了固定收入外，也可能出現額外進帳的機會。只要把握節奏、避免過度鬆散，財務也步步攀升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 馬年 職場 事業運

延伸閱讀

5月最旺3生肖出爐！屬豬靠閒置物品賺錢 財運一路噴

農曆3月運勢走強！「四生肖」被長官看見、事業大跳豐收之舞

四生肖天生賺錢高手！蛇智慧理財、豬貴人財、他「別人看不見車尾燈」

3生肖馬年有福報！兔桃花來臨、「這動物」貴人財運一把抓

相關新聞

四生肖馬年翻身！事業運轉旺…豬貴人相助、他機會接連上門

馬年過了一大半，你覺得運勢順利嗎？搜狐網分享，有四個生肖馬年迎來運勢轉機，不再卡卡，不只事業順利，財務也有豐厚進帳，快看看有你嗎。

3星座把握當下、珍惜所有...金牛「珍藏學生時代手機」、第一名意想不到

無論面對同事或家人，如果隨時能保持珍惜的美德，勢必會獲得更多人喜愛，人緣也會因此變好。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個會把握當下、珍惜所有的星座，請參考太陽、上升星座。

宇宙聚光燈打開！彗星照亮「四大星座」…獅子氣場強大、他開口就吸睛

塔羅牌老師艾菲爾分享，4月下旬，隨著C/2025R3彗星進入最亮階段，「被看見」的能量燃燒起來了。其中有四個星座，就像是宇宙幫忙打了聚光燈，不需要刻意展現與討好，只需要展現實力做自己，就能閃閃發光，站上屬於你的舞台。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔。

5月1日武財神生日接財氣…先檢查錢包「5大漏財錯誤」你犯幾項？

很多人一聽到財神生日，第一個反應就是：要去哪裡拜財神？要準備什麼供品？要怎麼求財才有效？但我想提醒大家一件事：財神生日，不只是問怎麼拜，更要先問自己：有沒有準備好接財？因為錢不是只有進來就好，還要留得住、守得穩、用得順。

職場小透明！四星座私下很會賺…摩羯雙魚斜槓、他會投資「隨時可以退休」

有些人在職場上看起來不張揚，收入卻不只來自薪水。搜狐網分享，這些星座在職場上低調透明，但隱形收入卻很多，可能投資有成、經營副業大賺，早就財富自由。快看看你周圍同事，有沒有這些隱形富豪星座吧！

國中會考倒數計時！四星座上考場從不慌亂…總能超水準發揮

國中教育會考倒數計時，考生們也進入備考狀態，搜狐網分享「四星座考試最能超常發揮」，這些星座考運和心態都奇佳，平常不見得表現突出，但只要一上考場就特別穩，反應快、不容易緊張，還特別專注，總能在關鍵時刻發

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。