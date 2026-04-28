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3星座把握當下、珍惜所有...金牛「珍藏學生時代手機」、第一名意想不到

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個會把握當下、珍惜所有的星座。示意圖／Ingimage
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個會把握當下、珍惜所有的星座。示意圖／Ingimage

無論面對同事或家人，如果隨時能保持珍惜的美德，勢必會獲得更多人喜愛，人緣也會因此變好。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個會把握當下、珍惜所有的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 巨蟹座／重情重義 珍惜生命中每個人

無論男女，巨蟹座都非常地重情重義，他會覺得身邊的所有緣分都是一種因緣，是由好的因緣連結而來的，非常重視這種緣分，例如在學校中跟老師、同學的緣分，不會因為出社會而中斷，仍然會保持聯繫，在職場中也是如此，他需要情感交流的陪伴，即便離職，仍然會跟前同事或老闆有聯絡。

TOP2 金牛座／惜物惜福 珍藏學生時代手機

金牛座具有惜福愛物的美德，例如他會特別留戀學生時期買的手機、或是出社會買的第一輛車、購入的第一間房子等等，對他來說，無論現今生活獲得怎麼樣的改善，仍然會珍惜過去所擁有的事物，並認為持有那個物品時是值得去紀念的回憶。

TOP1 射手座／風趣幽默 好心情留給別人

射手座的人能夠帶給別人歡笑，也特別珍惜與每個人的相處，他不會把難過與壓抑的心情帶給別人，即使今天心情很差，也仍然會珍惜與朋友或同事相處的時光，對他來講，人與人的互動絕對要珍貴於金錢上的損失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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