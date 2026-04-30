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反應快、臨危不亂Top 3星座！雙子幽默化解衝突、他關鍵時刻不慌亂

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個反應靈光、臨危不亂的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個反應靈光、臨危不亂的星座。圖／AI生成

在面對棘手的難題時，有些人靠著沉穩、臨危不亂的態度，很快便能輕鬆解決。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個反應靈光、臨危不亂的星座，快來看看他們如何解決問題的吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 摩羯座／穩重理性 關鍵時刻不慌

摩羯座的性格既穩重又理性，是一個比較「老人」的星座，不會為了一些小事而一身慌亂，加上他見聞非常豐富，遇到事情時，會沉著處理、展現出理性的特質，很難看到他慌慌張張的模樣。

TOP2 天蠍座／冷靜沉著 危機處理高手

天蠍座的特質理性又冷靜，遇到各式各樣的狀況都能事先預測，並加以防範，且較常會用「幽默」的方式來應對種種難關，歡笑聲中就扭轉整件事的危機，讓大事化小、小事化無。

TOP1 雙子座／思維敏捷 隨機應變

雙子座的人思緒非常敏捷、反應靈敏，當遇到事情時，他當下會用詼諧的方式扭轉場合氣氛，就算遇到尷尬的情況，雙子座也能隨機應變，妙語如珠緩和氣氛，順勢化解問題。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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