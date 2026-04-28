宇宙聚光燈打開！彗星照亮「四大星座」…獅子氣場強大、他開口就吸睛

塔羅牌老師艾菲爾分享，4月下旬，隨著C/2025R3彗星進入最亮階段，「被看見」的能量燃燒起來了。其中有四個星座，就像是宇宙幫忙打了聚光燈，不需要刻意展現與討好，只需要展現實力做自己，就能閃閃發光，站上屬於你的舞台。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔。

獅子座／存在感爆棚 自帶聚光燈

獅子座本就具舞台魅力，近期更容易成為焦點。無論是工作表現、公開發言，或在人際互動中的氣場，都可能讓人留下深刻印象。重點不在刻意表現，而是自然展現自信與風格，就能吸引目光，人氣隨之上升。

雙子座／話題製造機 一開口就吸睛

雙子座的優勢在於表達力與反應速度。近期容易因一句話、一則內容或一個觀點引發關注，在社群或人際圈中快速累積討論度。只要維持原本的靈活與真實感，話題熱度有機會持續延燒。

水瓶座／創意出圈 驚艷引共鳴

水瓶座擅長跳脫框架，近期這種「不一樣」反而成為亮點。不論是創作、提案或個人風格，只要勇於呈現，就容易被看見並引發共鳴。這段時間特別適合把想法公開，讓創意轉化為關注度。

牡羊座／敢衝敢拚 跨出舒適圈

牡羊座行動力強，近期這股特質更容易被放大。在競爭或關鍵時刻，敢衝、敢做的態度，反而成為吸引目光的關鍵。當願意主動爭取機會、跨出原有舒適圈，人氣與能見度也有望同步提升。

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