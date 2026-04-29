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青龍星加持！4生肖好運降臨...羊兔工作順利、他喜事連連

聯合新聞網／ 綜合報導
紫微斗數老師姚本軍指出在今年在青龍星的影響下，財運、貴人運與工作運都會顯著提升的4個生肖。圖／AI生成
紫微斗數老師姚本軍指出在今年在青龍星的影響下，財運、貴人運與工作運都會顯著提升的4個生肖。圖／AI生成

「青龍星」在紫微斗數中多被視為吉曜，屬木，偏陽，帶有靈動與向上之氣，屬於典型的「貴人星」。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文，指出在今年在青龍星的影響下，財運、貴人運與工作運都會顯著提升的4個生肖，快來看看你有沒有這方面好運吧！

生肖羊／事情有轉機 帶旺財運

屬羊的人在今年會展現出更具吸引人、更值得信任的特質，無論是合作、工作或提升收入都會很順利，這種運氣並非突然中獎的類型，是原本卡住的事物開始順利運轉，與此同時，羊心情也慢慢變好、更有自信心面對接下來的挑戰，進而增加財運。

生肖兔／努力被看見 有望加薪

屬兔的人今年財運會因為你的事業而提升，職場中辛苦工作的成果會被看見，進一步提升收入，可能是藉由加薪、獎金或業績成長來體現，且工作上的成果也會提升你職場上的氛圍，讓你對賺錢這件事更加拿手。

生肖虎／人脈通錢脈 好好把握

屬虎的人增加財運的原因在於人際關係，你會通過朋友介紹或是邀約，得到某些案子或增加財富的機會，只要透過朋友圈就能得到更好的資源，請好好把握今年的時間，多多參加社交的活動，財運就藏在人與人的互動中。

生肖豬／金錢運增加 喜事連連

今年屬豬的人會明顯收到金錢增加的好消息，也許是收入增加或是偏財出現，此財運不是間接因素導致，而是直接得到實質的金錢進帳，可能是通過財務結構改變而獲得。此外，今年也有喜慶事情發生，財運增加，讓家庭可能出現喜事或其他正面事件，運勢整體上升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 財運 紫微斗數

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