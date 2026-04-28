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職場小透明！四星座私下很會賺…摩羯雙魚斜槓、他會投資「隨時可以退休」

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖／AI生成
上班族示意圖。圖／AI生成

有些人在職場上看起來不張揚，收入卻不只來自薪水。搜狐網分享，這些星座在職場上低調透明，但隱形收入卻很多，可能投資有成、經營副業大賺，早就財富自由。快看看你周圍同事，有沒有這些隱形富豪星座吧！

金牛座／穩健理財 最擅長錢滾錢

金牛座做事踏實，對金錢也相對謹慎。除了本業收入外，會花時間研究理財工具，偏好穩健型投資，例如基金或長期配置。雖然短期看起來不突出，但靠著耐心與紀律，資產往往能穩定成長，收入也逐步累積。

天蠍座／眼光精準 低調布局財路

天蠍座擅長觀察與分析，對機會的敏感度高。表面上不一定特別活躍，但私下會默默關注市場動向，一旦看準機會就果斷出手。無論是投資股票或副業經營，常能抓到時機點，也較少對外張揚，有錢也很低調。

摩羯座／專業變現 副業穩定加分

摩羯座重視專業累積，在本業上持續深耕，也懂得把能力轉化為額外收入。他們擅長接案、顧問或知識分享，隨著經驗與口碑提升，副業收入有機會逐步放大，成為穩定的第二來源。

雙魚座／創意變現 收入來源多元

雙魚座創意豐富，容易把興趣發展成收入管道。無論是設計、寫作或內容創作，都有機會透過平台轉化為實際收益。加上思維靈活，願意嘗試不同形式，也讓收入來源更分散，形成多元的財務結構。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 職場 股票

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