聽新聞
0:00 / 0:00
國中會考倒數計時！四星座上考場從不慌亂…總能超水準發揮
國中會考倒數計時，考生們也進入備考狀態，搜狐網分享「四星座考試最能超常發揮」，這些星座考運和心態都奇佳，平常不見得表現突出，但只要一上考場就特別穩，反應快、不容易緊張，還特別專注，總能在關鍵時刻發揮最佳實力，快看看都有誰上榜。
牡羊座／反應快 遇到壓力保持節奏
牡羊座面對考試不太拖泥帶水，進入狀況速度快。遇到題目時敢下判斷、不猶豫，反而能在時間壓力下維持節奏。這種「先做再說」的行動力，常讓他們在考場上比平時更順。
天蠍座／專注力強 把握住題目細節
天蠍座一旦進入備考狀態，專注力相當高，對重點掌握也很精準。考試時不容易被干擾，能把平時累積的內容穩定輸出，甚至在細節題上拉開差距。
雙子座／思維靈活 題型變化也不怕
雙子座反應快、理解力強，面對變化多的題型特別有優勢。即使遇到不熟的題目，也能透過邏輯與聯想快速應對，臨場表現往往比平常更亮眼。
射手座／心態放鬆 考卷越寫越順
射手座對考試壓力的調適能力不錯，通常不會把自己逼太緊，反而更容易發揮實力。考場上能維持穩定心情，答題節奏順暢，常出現「越寫越順」的狀況。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。