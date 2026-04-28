5月1日武財神生日接財氣…先檢查錢包「5大漏財錯誤」你犯幾項？

■ 農曆三月十五(國曆5月1日)，是財神聖誕日。

很多人一聽到財神生日，第一個反應就是：要去哪裡拜財神？要準備什麼供品？要怎麼求財才有效？

​但我想提醒大家一件事：​武財神生日，不只是問怎麼拜，更要先問自己：有沒有準備好接財？​因為錢不是只有進來就好，還要留得住、守得穩、用得順。

■ 谷帥臻博士說：錢包也有風水

錢包，就是每個人每天帶在身上隨身版的小財庫。​你的錢包風水，往往反映你怎麼對待金錢。

錢包亂，財氣就亂。錢包破，財庫就漏。錢包塞滿雜物，財運就容易卡住。

​■ 財神聖誕前，請你現在打開錢包看一眼。這 5 種漏財破財現象，你中幾個？​

★ 1【 錢包破皮、脫線、變形】

​錢包是裝錢的地方，象徵隨身財庫。

​如果錢包已經破皮、脫線、拉鍊壞掉、邊角裂開，就像財庫出現破洞。

​錢進得來，卻留不住；財氣有機會進門，卻容易流掉。

錢包不一定要名牌，但一定要乾淨、完整、穩固。​

★ 2【 發票收據塞滿滿】

打開錢包錢不多，發票、收據一大堆。​發票收據代表已經花出去的錢。長期塞滿錢包，等於每天把「支出、消耗、流失」帶在身上。

​錢包要裝財氣，不是裝消耗感。​

鈔票，是財氣最直接的象徵。

​如果鈔票皺巴巴、折成一團、方向亂七八糟，代表金錢秩序混亂。

​財神聖誕這天，把鈔票照面額整理好，方向一致，平整放入。​

鈔票整齊，財氣才有隊形。​

★ 4【 過期卡片、沒用會員卡太多】

​過期會員卡、失效折價券、很久沒用的集點卡，全部塞在錢包裡，會讓錢包變厚、變重、變亂。

​從錢包財庫風水來看，這叫雜氣過重。從生活習慣來看，這叫財務判斷混亂。

​錢包只留下真正有用的卡。沒用的，就清掉。​

財路越清楚，財氣越容易進來。

​★ 5【 錢包裡放太多雜物與負能量物品】

​舊紙條、壞掉小物、讓你產生壓力的人事物，都不適合長期放在錢包裡。​

錢包是財庫，不是情緒倉庫。尤其跟負債、爭執、分手、壓力有關的東西，能移出就移出。

​財庫不能替情緒收垃圾，財氣才不會被雜氣拖住。​

■ 財神聖誕，這樣整理你的隨身小財庫

​清空錢包。丟掉不需要的發票、廢紙、過期卡。

把鈔票整理平整，方向一致。擦乾淨錢包內外。

放入一張乾淨新鈔，當作「財氣啟動鈔」。​

不用花大錢，不用買一堆招財物。真正的招財，是先把自己的財庫整理乾淨。

■ 錢包小財庫漏財破財現象，你中幾個？

​中 1 個，代表財氣開始卡。

中 3 個，代表你的財庫該整理了。

中 5 個，別急著拜財神，先把錢包救回來。

​財神聖誕，最該整理的不是供桌，而是你每天帶在身上的那座小財庫。

​財神不是不來，是你要先準備好接住財。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。