5月份生命靈數分析：4號人收拾殘局、7號人有升職加薪空間、9號人出現桃花

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 8宮．射手．太陽

整體運勢：深入恐懼後能應對眼前停滯期的五月，一號人處在「決定下一步怎麼走」的十字路口，生活中處於平靜但沒有進展的悶燒狀態，這段時間是重新整理思緒的盤整期，檢討過往，才能生出突破點，決定下一步，這段時間會有許多關於過去的片刻躍出腦海，那些都有待修正的空間，所以不會「想不到」，只要好好抓住每個腦袋丟出的念頭，拆解後，路就出現了；雖然從外在環境看不到什麼具體進展，但這個月的重要性，就像正式耕種前的整地，反覆確認、不逃避檢討自己，目標被明確後，下半年的進展就會飛快。

工作／學習狀況：在專業上，日常工作能保持平盤，雖然面對重複性高的事物，仍能有不錯的產出，但這會讓一號人感到無聊，開始思考其他可能性，這些因為閒著無聊的想法，也真的能幫你帶來副業、或是額外收入的機會，但整個月大多時間可能都還是處於想想的階段，想完整明確能做的時間點，會落在接近月底的時間；五月對於需要學習新知、或創意發想者，是大大有進展的月份，因為這段時間重點工作都在「想」，在你的腦袋裡，把時間留給抓住念頭、詳細記錄，會比實際執行來得重要。

愛情：單身者在拓展新關係上，受到五月思考能量的大爆發，想像雖多，行動卻非常受限，在工作場合、或是日常瑣事的處理片刻，較有機會出現「感覺不錯」的對象，但就僅止於此，這段時間的你會花很多時間拆解、消化這些感覺，現實中的行動偏少，但如果一號人想把握，就得意識到「我現在又都只是在想了」然後順著開啟話題、多一點延伸，就會幫助你判斷到底是否可行；這是個有機會，但要不要發展，還是操之在你的月份。

有伴侶者，跟對方的相處雖好，不過卻很容易陷入猜疑跟自己的想像中，所以在你的感覺裡，似乎總覺得感情有那麼一點點危機，但又說不清到底是哪裡有問題，會讓你在關係中覺得有點寂寞、被拋下的感覺，但這種感覺又跟現實幾乎無關，一號人與其把自己困在想像裡，更適合直接開口、直接跟確認跟傾吐你的疑慮，簡單說，需要被拍，就大方討拍，你會發現比起猜，不要拖，一句求救可以更直接的解決問題。

訊息指引：審判(R)＋Lapis Lazuli

勇敢的關掉腦袋的雜音，答案一直在等你，

撥開自我保護的重重屏障後，它就在那裡。

生命靈數2 ／ 4宮．天蠍．天王星

整體運勢：心情低落滿溢的五月，二號人或許嘴上說的都還是各種的「我很好」，但少了真實的內裡，那已經僅剩一層皮的很好，實在撐不起任何東西，所以感受到財務受限、情感上的失落，都是該處理的問題；這些壓力，也會導致身體的健康狀況變得嚴峻，無法再假裝是好事，只剩處理問題一條路，越快放下那個硬要端著卻無用的尊嚴，就越快獲得重生，日常生活的秩序需要被重新整理，得回到日常，意識到那些原本你歸類成無意義的事，其實是你的逃避，它是當下的必須，它比什麼都更有意義。

工作／學習狀況：對於還沒有進到「事業」階段的二號人，這是個重新找到自己「日常該做什麼」的月份，日常已經太沒有秩序，原本的工作需要重新排定一個「有產值」而非「有做就好」的流程，過去如果只是敷衍了事的麻煩，也會在這時候跑出來，甚至被主管很明確的指正跟要求，也或許需要重新回到職場磨練，對於謀職階段、或知識還在累積者來說，會有許多除錯、破舊的工作得先進行；但對於已經進到知道「這輩子我就要做這個了」的事業階段者，則輕微得多，會看到一些本該處理但拖著的問題，五月會需要積極改正，但一改就會看到一些立即的成果，至少在心境上會先獲得寬慰，跟著看到現況的由逆轉正。

愛情：在本週期的單身者，看似有不少機會，但都是抓不住的，你會發現可能有人向你示好，都是既有生活圈的人，你一點也不感興趣，對你來說，往外拓展、新的人，才會是你目前想要的，偏偏二號人遇到這類人，心態上又傾向消極，就形成一個「喜歡你的你不愛、你喜歡的不敢積極」的困局，得先把心態調整好，才能進一步談感情的可能性。

有伴侶者，感受到伴侶的心不在身邊，雖然可能還是保持日常的聯繫，但已經變成一種例行公事，無可挑剔但沒有激情，對方該做的關心跟付出都還是在的，或許跟以前也沒太大差別，但你就是感到不足、覺得不安，這些都是關係中需要被處理的警訊，你必須能拆下包裝，跟對方坦誠這些感受跟心情，才能讓關係在五月的「必然改變」往好的方向去。

訊息指引：權仗七＋Amethyst

看得見的，你的問題如此清楚的被一再略過，

它就在房間的最中心，從沒有被隱形，

待你願意看見，

會發現它跟往出口的鑰匙，一直都串在一起。

生命靈數3 ／ 10宮．天蠍．木星

整體運勢：積極想展現自己、取得更多能見度的五月，三號人能想到就做，會帶來滿正面的結果，財務呈現兩極發展，極少或極多，取決於你看不到前景的時候，是就這樣停在原地等，或是直接「不管了先做看看再說」；因為資訊難以驗證、前方清晰視野焦距較短的本週期，要等到完全確定才開始行動，很可能是等不到的，而口袋就要空了，所以，把握這個平常會被視為莽撞的「不想那麼多了」吧！它是幫你劈開荊棘、看到遠方風景的那把直刃。

工作／學習狀況：在專業上到了打破既有框架的時候，你的直覺力能帶你做出正確的判斷，但考驗的是，那些想法很可能是沒人這樣做過、或大家都選擇避開的做法，此刻就這麼從腦袋跑出來了，如果它還伴隨著躍躍欲試的興奮感，那就差不多了，這就你這個月該丟開的舊殼，跟要前往的新路；靈感爆發，在這個週期是可用、而且能變成具體產能的，通常你開始一兩步就會知道了，思考速度高於以往的五月，或許能馬上做出的就只有那些，但這些想法都很值得被你一一記下，留待後續使用。

愛情：單身者得先走入人群，換個生活圈吧！伴隨著想法活絡、學習運勢佳的優勢，旅行或是學點小東西，都很能因為開啟話題、而找到合適的對象，新消息充滿的這個月，就別再往回看了，不管是否有未完成的對象、或從未開始過的擔心，都先丟到一邊去就好，因為這段時間出現的「全新」都是不會讓你失望的，在感情上需要往下個篇章去了，你的積極跟願意試試，也會在感情上幫你打開新契機。

有伴侶者在關係中感受到對方的積極，而你也是，不管是溝通、價值觀的交換、或是想一起「再做點別的吧！再做點什麼」都是伴侶會丟出的訊號，如果你沒能及時回應，很可能就會變成「對方很自我，好像有很多其他可能性」的不安，你不能放任這些有漫延的機會；當然對方可能因為有太多一頭熱的事，偶爾會讓你覺得自己都被拖著跑、有點累，這時候適度提出你的意見，稍微平衡，就能讓雙方保持在愉快的玩伴狀態，相處得更輕鬆。

訊息指引：錢幣五(R)＋Turquoise

每一步都要往更好的地方去了，就算你還看不見細節跟太多前景，

那無礙你的前進，再給多一點點的願意，任何困境都能舉重若輕。

生命靈數4 ／ 2宮．牡羊．海王星

整體運勢：兵荒馬亂的五月，無法優雅度日，會有許多額外支出，之前的殘局需要收拾，過去用來應對的方法都不管用了，沒辦法再用沉默是金來模糊問題焦點，這是段不見得會被當面拆台，但說出口的話，都難以真的服人的週期；日常人際跟與團體的互動，都較日常困難的這段日子，四號人不能再欺騙自己說都是別人的問題，你知道的，那些自以為有節制、點到為止的說話方式，跟「看似」的成熟大度，其實正是眼前混亂的根源，這便是內心慌亂的原因，因為沒有退路，你必須摘下面具了，但若你跟上五月的腳步，那觸底後的反彈，也是必然。

工作／學習狀況：在專業上能取得亮眼表現，有更多的發揮、積極展開的計畫，在眼光精準的這個月，能一眼就看到「這個問題要解決、這些可以做」，通常依著直覺行事，都能很快看到正面的成果，所以如果期待原有的工作流程升級、或就原項目有更高的產能產量提升，五月都是個不讓人失望的月份；但在開拓時，上述那些混亂也併行著，或許你會告訴自己這些都是「必然要附加在這些成功之上」的事，但實際上卻不是這樣，它們不是必然要有，而這個就是你會發現的問題之一，在順利之餘，是要放任扣分的人事物續存、或是要一邊出手讓麻煩不再衍生，會成為這個月愉快與否的重點考題。

愛情：單身者因為本週期許多「覺得無法掌控」的現況，讓你對於戀情變得積極，因為想取得安全感，所以更願意接觸人群；五月不擔心「追不到人」，怕的只有「目標不明確」，四號人雖然會嚷嚷著說要戀愛，但下意識的抗拒，很容易就讓你沒看到任何人，需要對自己更誠實的看待你害怕、第一時間會預設「這不可能」的人，因為很可能就是那個了。

有伴侶者在關係中的安撫無效，免不了要面對伴侶的直白態度，若還有反覆的吵，都還能算是有救的訊號，但你無法跟對方只討論「你要什麼、我就給你」這件事，這種問句是不會有答案的，四號人其實能一眼就看見問題，答案一點也不難，就是你「不想看到、不想去做」的那個，但現在好像由不得你「不想」了，你會發現，你得「想」，不然對方就會讓你看到他的「不想」。

訊息指引：聖杯五＋Green Aventurine

谷底蘊藏的有價沉積，超乎預期，別怕再往更深處探去，

最深的挖掘，最璀燦的，都在那未曾被撬開過的地殼裡。

生命靈數5 ／ 8宮．獅子．天王星

整體運勢：情緒壓力較大的本週期，五號人有不錯的消化能力，但能消化不代表問題可以「就這樣」的不處理，財務需求較大的五月，原本的收入狀況不穩之外，也會需要很多額外的支出，需要另覓財路，不然就會有機會產生借貸需求、或是衍生債務；但幸運的是，這個需求是可以被滿足的，只要五號人願意兼差、克服心理障礙說出需求找人幫忙，都會得到解決，這時候就不會需要「借」，而是有機會增加收入，比起不動的死撐著消化情緒，對你來說太消極也太慢了，動起來更能讓焦慮轉化成實質的金錢跟幫助，做到實務上的減壓。

工作／學習狀況：在專業上能有、也需要多元的發展，一方面是新機會來了，另一方面也是原有的工作內容，雖然已經不錯、但還有更好的空間；五月會有種被逼著要改變工作型態的迫切感，能否輕鬆應對、產出更有價值的成果，就看你的靈活度有多高、以及多快能接受「現在就要嘗試新的可能」的想法；如果你覺得這個月，你更用力了、結果卻還是差強人意，那麼一定有你略過的念頭、想固守的東西沒放，抬頭看看旁邊、跟試著接受新的機會跟合作，這些願意改變，就會轉變成口袋裡實際可運用的資產。

愛情：單身者眼看著有機會的對象，被五月帶到眼前，這是個人際圈被打開的週期，能認識新的人、有新的對話，而當中不乏各方面條件穩定的人，其實你應該是能明確感覺到「好像可以」的訊號的，但五號人好像就只是擺出「喔，就這樣」的淡定態度，命運確實把人送到你眼前了，你也知道了，但你要伸手去拿才有啊，別再只是站在原地發呆了。

有伴侶者，五月是能跟伴侶輕鬆相處，感受到對方對你各種照顧的幸福時光，對方收起了控制，給出更多尊重，也很樂於在關係中付出更多陪伴、跟實質的物質還有感情，在升溫的這段時間，五號人因為情感被滋養，內在跟著穩定，但這些都是對方「有在努力」的實跡，你卻可能因為太安心，而忘了要有更多表示，對對方有點回饋，這些努力都需要被看見，那些感覺到的溫暖，都別忘了說出口，那是對方繼續為你前進的動力。

訊息指引：星星(R)＋Rose Quartz

用更多的面對，來深入問題的核心，

還有更多未解的被解決，還在等你，

再一小步，再往前進。

生命靈數6 ／ 7宮．射手．火星

整體運勢：六號人在五月，一秒進入戰場，所有過往未處理好的問題，瞬間都會被丟在眼前，無可逃避，面對這些，你很可能會只想生出一句「我都不要了可以嗎？」，只想兩手一攤就什麼都不要管；但目前的狀況卻容不得你退縮，因為你知道，只要有改變、有面對，就有變好的空間，在財務上的需求，也會讓你不得不實際點的把責任扛起來，雖然你可能不想求援，但這段時間沒有單打獨鬥的空間，最好的方式還是別逞強，好好示弱討到救兵，對日常生活的穩定會有很大的幫助，幸運的是，只要有開口，也都能取得協助，需要低頭沒錯，但這個頭，是不會讓你白低的。

工作／學習狀況：在工作上遭逢人際困難，小人跟檯面下的攻擊不少，勞務眾多，卻不全是你份內該承擔的工作，但就有很多那種試著丟給你看看的麻煩事，如果你不拒絕，那就是你擔了，若只有承擔頂多事情多一點還不打緊，但可怕的是，這些順手接下，可能背後都還有更多需要你擔待的地方，並非只有表面看到的一層麻煩而已；五月很考驗六號人的界線，你千萬不能在職場上裝大方，你要更計較點，當好人一點也不重要，你千萬不要亂來，要記得！越計較就越安全，一切都以能全身而退為優先。

愛情：單身者在本週期容易被投射，會「看似有桃花」，不過他們通常都有需要你超額付出的地方，可能是情感、也可能是實質的物質上，總之，他們的接近，與其說是喜歡，還不如說是「看到如果靠在你身上，一切問題就會解決了吧！」，用感情的方式在找救命稻草，一旦接受，這份愛後面很可能跟著無止盡的索討，不要懷疑，這就叫爛桃花，你閃遠一點準沒錯。

有伴侶者，在關係中會有種拉不住對方的感覺，伴侶的外務眾多，你感到很不被需要、很受冷落，這時候的六號人努力維持平衡的方式，很可能是為對方做更多、更體貼，但這些都是無效的挽救，需求很難被伴侶正視；

比起「我還能給得更多」的大方，你更需要一顆告訴對方「我要什麼」的直球，在關係中示弱不是壞事，它是讓對方意識到「你也需要被接住」更是感情增溫的關鍵。

訊息指引：錢幣三＋Smoky Quartz

抓住那些看似無用的瑣碎，是此刻的必須，

我們哪兒也不想，哪兒也不去，

只在這裡，摸著每一步似廢、卻不可少的事情，

想去哪？都得由它們來領你去。

生命靈數7 ／ 7宮．水瓶．冥王星

整體運勢：你得面對，有些人應該要離開你的生命了，本週期出現「明確該往下個地方去」的訊號，有些習慣需要戒掉、或是面對身邊的關係，需要用一種新的方式來取代舊有的應對，你一定知道，但對念舊跟眷戀熟悉事物的你來說，這是一個最不想面對的問題，你不想改變，即便強拉住的會讓你痛苦，你還是選擇能拖就拖；可是五月來了，你需要做出決定、該捨就捨了，因為接下來安排的「更好的」已經來了，宇宙的強制拆除大隊已抵達現場，請求你的支援。

工作／學習狀況：專業上穩健發展的同時，還是有很多厚著臉皮要你幫他、毫不尊重界線的人在煩你，這大概是七號人很不想上班的主因，你不想直接說不，對方也就毫無意識的對你猛踩不停，讓你把正事都擔誤了；這段時間正好是你能發揮影響力，做出漂亮成果的週期，甚至有升職加薪的空間，但這都得你先考過前面那題「拒絕那些煩人的人」，如果七號人只是固守、只做最低應對，會讓你錯過這些機會，這些好事的降臨，都在你能下定決心趕跑他們之後，你要勇敢為自己跨過去。

愛情：單身者對感情保持開放態度，覺得沒有也可以、少來煩我的厭世態度，反而能吸引他人注意，所以如果七號人願意，五月就是個可以「選到」的週期，在旅遊、或是出差外派等場合，都容易遇到新的人，展開新話題容易，如果你願意卸下包裝跟防備，多露出一點真實的樣子，那就很有發展機會。

有伴侶者，在關係中則會感覺到對方的不可控，關係面臨存亡之際，這個月特別感受到想被尊重、想改變跟對方的相處模式，是需要重新盤整的時候，這是「變好或結束」的關鍵期，但七號人若傾向不處理，那結局就會往終結更近一點，事實上讓你覺得「很累了、不想再說了、很煩」的那些事，如果能更真誠、脫掉包裝的攤出來說，扭轉往劣勢發展的機會是很高的。

訊息指引：吊人逆＋Rainbow Fluorite

掙脫從來就是假議題，沒有一刻、沒有誰困你在原地，

如果你看見了，只有你，自由？不缺。只缺你的應許。

生命靈數8 ／ 11宮．金牛．月亮

整體運勢：需要起而行、能者多勞的五月，金錢上的支出跟需求高於日常，大筆的支出需要更努力的籌措、或是用更多工作來取得，能支配的金錢、資源跟後援人手都是不足的，這會是一段比較辛苦的時間，所有事都無法假手他人，雖然在各方面行動上，看似都需要放低身段，但這個「放低」卻能意外的幫你帶來「我這個也會、那個也行、我很有用嘛」的成就感；八號人可以把這個月當成一段「重溫初衷」的重整回顧期，把期待放在蹲低後的跳高，是減緩壓力的良藥。

工作／學習狀況：在專業上是忙碌的，需要扛起責任、發號施令，可是會發現自己能叫得動的人、能調度的資源，都卡住了，於是需要自己來的狀況變多了，確實這就是一段需要努力衝衝衝、獨自奮戰的時期，但在這些努力中，那些缺少的資源、本月支出變多所需的金錢、或是原本叫不動的人對你缺乏的敬重，全都會在你一一拾起勞務、證明自己之後回流，資源跟金錢從缺乏到豐沛、旁人用一種新的眼光對你重新審視，對於八號人來說，五月是職場重生、名聲重建的關鍵轉型期，這些努力，最終都不會白費，會原路回到你身上。

愛情：單身者在感情發展上，雖有動力，但缺乏信心，因為這段時間不管說什麼，似乎都難有回音，加上日常生活已經有太多需要忙的，五月大概沒太多時間可以發展關係；不過這段時間仍會出現你覺得可以「仰望」的對象，真的是需要「追求」才能有的那種，這也會是讓你變好的動力之一，所以不是沒有，而是你會看到，需要齊備一些資格，才會敢談這份感情。

有伴侶者，在關係中處於被掌控、壓力極高的週期，伴侶的強勢跟嚴格，會讓你想逃離這段關係，但比起逃避，你可能更需要的是「說出自己覺得不舒服」的地方，因為你想丟開的是壓力，不是對方，你還是很在意他的，只是為了和平，才選擇了拉遠距離，不過這只會招來更多壓迫，你需要明確的界線、深入的溝通，草率擱置不會解決問題。

訊息指引：聖杯二＋Clear quartz

與殘忍無涉，現實在眼前一覽無遺，

思維與邏輯，被灌入一股澄徹清新，

你重新遇見的最初的自己。

生命靈數9 ／ 1宮．天秤．天王星

整體運勢：生命正用力的往更好的地方變動，九號人需要的只有準備好正面以待的心情，對所有「動」總是緊繃、習慣保持警戒的你，可以再多放鬆一點，五月在各方面都會有滿大的異動，會讓你有種計畫趕不上變化的感覺，與其準備了又被打亂，不如一開始就放飛吧！

在日常溝通上，跟旁人都較難以有共識，經常陷入雞同鴨講，很容易就心累，但這也是命運給你一個很明確的訊號，人際圈的重整方向，就藏在這些不合當中，而不合則去，則會是這個月的重點策略。

工作／學習狀況：在專業的排程上，對需要等待指令的人來說，這會是個難熬的月份，因為根本沒有「明確該做的事」或是事情一再被變更，訊息傳達不清，都是很影響心情的，偏偏這一切似乎只有你在意，其他人都沒關係，這個月的你需要當自己的主管，不等待指令，展現能獨立行動跟決策的能力；因為目前的位置已經不適合你，在這個月有所表現，能挪動你工作的位階，到更合適的地方，對於自己能決策者，則一樣有較多的溝通問題，通常你只需要排除雜音，以自己為主，有點專制也無妨，雖然溝通很煩，但整個流程都仍會是順利的。

愛情：單身者在這段時間的心情起伏不定，處於較敏感低潮的週期，機會就來了，身邊容易出現可以安撫你，讓你安心的對象，在眾多雜音跟混亂之中，以一種救命繩索的姿態待在你身邊，讓你感覺到特別支持，可以求援的人，就會是你這個月的機會，的確有機會脫離單身，但機會閃瞬即逝，這個「支持跟依靠」要不要往下發展，那就端看你往哪邊解讀了，選擇權在你手上。

有伴侶者，在關係中有許多爭執的機會，因為對方在這段時間表現得特別難溝通，你真的會有種「不然你滾」的心情，但就是這樣，不要怕翻臉，你就叫他滾吧！因為這些不在頻率上的胡言亂語，就需要你來一記雷擊，才能阻止對方的無限迴圈，本週期的感情運走一個先死後生的路線，很難避免翻臉，但藉此說出真心話，反而原本一直被擱置的要求，能因此而被重視、進而滿足；

別怕對方跑，爛的留著也沒用，該說什麼你就明白的說了吧～

訊息指引：寶劍九(R)＋Citrine

煩心的，本就是虛的，它們就這麼不見了，

漫長的等待已經過去，

再一個片刻，天色幾乎都要全亮了。

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