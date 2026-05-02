殺破狼週運勢／獅子職場表現受肯定 1星座暗戀對象忽冷忽熱

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星齊聚面試、溝通宮位，正在轉換跑道的白羊座，面試新工作討喜，可很快收到錄取通知。工作穩定的白羊座，和客戶溝通時帶點幽默感，可獲得客戶好感，順利簽約，拿到訂單。

金錢運方面，水星與太陽齊聚金錢宮位，會有效地把時間換成金錢，可在空閒的時候以專業的知識或技術多賺一些外快，看似不多的資金不知不覺累積，對改善經濟不無小補。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在金錢宮位的水星影響，某個朋友干涉你金錢方面的用途，雙方價值觀不同，會與對方保持距離，或是乾脆封鎖聯絡管道，關係漸行漸遠。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到火星影響，與親人因為一些問題發生爭執，家庭氣氛不佳。某些白羊座住宅附近的鄰居十分吵雜，會氣到抄傢伙與對方理論，甚至需要請執法人員到場協調。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星與天王星齊聚金錢宮位，在很久沒穿的外套口袋裡翻出千元大鈔，使你喜出望外。某些金牛座則是發現很久沒使用的戶頭，裡面居然還有不少資金，感到富有。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在命宮的水星影響，儘管使用了許多先進的科技產品加速工作效率，但業績似乎在短期間內沒有成效，會對長時間的努力感到氣餒。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到在心靈宮位的火星影響，外宿時容易因為認床睡不好，或是因為時差的關係，精神不濟，整個旅程都昏昏沈沈的。某些金牛座則要當心沾惹上不好的能量回來。

感情運方面，海王星、土星、火星齊聚心靈宮位，暗戀的對象對待你總是忽冷忽熱，對他的距離難以拿捏。感情穩定的金牛座，總覺得伴侶無法理解你的心情，兩人相處時反而感到寂寞。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，天王星與金星齊聚命宮，相位良好，桃花旺盛，將無意間拍攝到自己的影片或照片放在社群媒體，突然受到許多人關注，甚至會有人大膽跟你要聯絡方式。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的火星影響，原本砸重金，想好好享受高級的服務或是餐點，卻遭到店家的要求，需再加價才能獲得更佳的禮遇，有種被當肥羊宰的不適感。

人際關係方面，海王星、土星、火星齊聚人際關係宮位，某些人把你的奉獻當成理所當然，當你無法繼續提供情緒價值時，反而被抱怨、被討厭，讓你對人性感到寒心。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到在精神宮位的水星影響，到海外旅行，會因為時差的問題，睡眠不足，整個旅程精神不濟。某些雙子座在異國工作、留學、打工渡假、交換學生，因為跟當地人語言不通，內心感到寂寞煩悶。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，天王星與金星齊聚在心靈宮位，對某個人產生莫名的好感，他總是能分析許多問題背後的邏輯，說進你心坎裡。某些巨蟹座現在只信任ＡＩ，他給你的情緒價值比任何人都來得高。

人際關係方面，水星與太陽齊聚在人際關係宮位，在社群媒體發表影音、圖像，或是一段發言，受到許多人的喜愛，收穫高於預期的按讚數。某些巨蟹座則是會有許多交際應酬的邀請，在這些場合中，會與許多特別的人交流。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、海王星、火星齊聚在志業宮位，會丟出很多履歷，尋求新的發展領域，但都石沈大海，感到焦急。工作穩定的巨蟹座目前處在一個不討喜的職位，工作量多，存在感又很低。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星，受到在人際關係宮位的水星影響，情感對象在親密關係上的控制欲極高，無法配合時會受到難聽的言語苛責。某些巨蟹座則被不喜歡的人言語性騷擾，覺得十分作噁，身體與心靈都感到極度不適。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，天王星、金星齊聚在人際關係宮位，會與身份背景較為特殊的人結識，發現與對方很有話聊，成為朋友。某些獅子座會倚賴ＡＩ給予情緒價值，把機器人當成自己的朋友看待。

工作運方面，太陽與水星齊聚在志業宮位，處理事務十分迅速有效率，在職場的表現受到肯定，成為上司倚賴的人物。某些獅子座承接光鮮亮麗的任務，與知名廠商或人士合作，受到同事羨慕。

本週須注意的部分

遠行運方面，海王星、土星、火星齊聚在遠行宮位，火星受到在精神宮位的木星影響，到海外旅行，因為時差影響，身體與精神不但沒有放鬆，還比平常更加疲勞。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在志業宮位的水星影響，工作過於忙碌，必需取消重要的約會，引發情感對象的不滿。某些獅子座常被伴侶以命令式的口氣要求，關係越來越不對等，開始有反抗的情緒。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星與天王星相位良好，臨時接了一個光鮮亮麗的任務，會與知名廠商或人士合作，使得同事都非常羨慕。某些處女座則是危機處理得宜，能力受到上司讚賞。

遠行運方面，太陽與水星齊聚遠行宮位，到海外旅行，可順利抵達想朝聖的景點打卡，並很有效率地在當地買到季節限定的伴手禮。某些處女座則是需要出差，差旅待遇極佳。

本週須注意的部分

健康運方面，土星、海王星、火星齊聚疾厄宮位，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。有些處女座罹患慢性疾病，需要長時間復健與整治。睡眠品質不良，情緒較為抑鬱，注意心靈方面的健康。

金錢運方面，土星、海王星、火星齊聚財務宮位，當心各種詐騙，除了造成財損，可能也會使你的帳戶被鎖，必須要到銀行解決這類的麻煩，嚴重的話還得跑執法單位。有投資習慣的處女座，標的不斷下跌，造成財務漏洞。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，天王星與金星齊聚遠行宮位，會為了體驗特殊的經歷，入住主題式的旅店，像是睡在水族館內，或是與野生動物近距離接觸。某些天秤座則是會以坐遊輪或是觀光火車的方式遊覽異國美景。

金錢運方面，太陽與水星齊聚在財務宮位，善用信用卡紅利，或是折價優惠活動，買到物超所值的東西。有投資習慣的天秤座，每個月定期定額投資，標的指數都在成長，帳面賺了不少錢。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的冥王星受到在慾望、財務宮位的水星影響，與情感對象的親密關係不協調，某方甚至肉體出軌，向外尋求慰藉。感情穩定的天秤座，會花許多醫療費用在小孩或寵物身上，荷包失血。

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的火星影響，同事之間相處不睦，幾度發生爭執，職場氣氛不佳。某些天秤座的決策，老是有人唱反調，許多事務處理不太順利。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，金星、天王星齊聚財務宮位，得知今年可以獲得一筆退稅，對荷包不無小補。有投資習慣的天蠍座，投資標的一路上揚，可選在適當時機出脫，獲利了結。

感情運方面，太陽與水星齊聚在感情宮位，與喜歡的人互表好感，關係明朗化，兩人會正式交往。感情穩定的天蠍座，與伴侶會計畫一起旅行，兩人收集很多資訊，對行程充滿期待。

本週須注意的部分

工作運方面，火星、土星、海王星齊聚在工作宮位，工作量沈重，每天都需要加班，有過勞的傾向。某些天蠍座的職場不友善，常常受到上司或同事的精神轟炸，每天都想離職，但現實狀況卻不允許。

健康運方面，火星、土星、海王星齊聚在健康宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，筋骨、牙齒、皮膚的問題較多，需要長期矯治。睡眠狀況不佳，情緒低落，需注意心理方面的問題。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星齊聚感情宮位，目前的情感關係十分前衛，週遭的人都覺得十分特別。某些射手座則是在ＡＩ軟體上獲得滿滿的情緒價值，有不如意的事情也只跟機器人說，情感寄託在虛擬世界中。

工作運方面，太陽與水星齊聚在工作宮位，工作效率高，在職場表現亮眼，深獲主管、同事、客戶的肯定。某些射手座經常需要與人溝通，你所說的話語對很多人有非常大的影響力。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的木星受到戀愛、子女宮位的火星影響，不惜分期付款購買昂貴的東西，討好喜歡的人，自己的生活費卻捉襟見肘。某些射手座則是把錢花在寵物的醫療費用上，荷包大失血。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到水星影響，外出當心與人發生行車糾紛，需要執法人員到場釐清責任歸屬，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都須注意安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，天王星與金星齊聚工作宮位，善用ＡＩ工具工作，加快許多事務處理速度，使你獲得更多休閒的時間。某些摩羯座則是因為特殊的創意，獲得重要的合約與客戶。

感情運方面，太陽與水星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人有共同的嗜好，兩人總是有說不完的話，交流出更多有趣的情報。某些摩羯座的曖昧關係明朗化，雙方決定正式交往。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星、海王星、火星齊聚家宅宮位，火星受到在伴侶宮位的木星影響。家人對你的情感對象頗有微詞，夾在雙方之間左右為難。同時需注意居住空間的電器、爐火的使用，避免釀成災害。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在戀愛、娛樂宮位的水星影響，會花很多錢討好喜歡的人，但雙方似乎價值觀不同，對方把你的付出當成理所當然。某些摩羯座不惜一切代價，一定要買到偶像演唱會最好的位置，荷包大出血。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星齊聚戀愛宮位，被意想不到的人表達好感，很快就淪陷在這段愛戀中。感情穩定的水瓶座，喜歡的人常給你一些意外的驚喜，生活充滿情趣。

家宅運方面，水星與太陽齊聚在家宅宮位，會把居住空間中不需要的東西斷捨離，騰出更多的空間收納。有搬家需求的水瓶座，本週可看到滿意的物件，並以很快的速度簽約、遷徙到新居。

本週須注意的部分

交通運方面，土星、海王星、火星齊聚在交通宮位，駕駛車輛容易犯下重大的違規事件，不但被開罰單，甚至會被吊銷駕照。某些水瓶座則要當心與人發生行車糾紛，請確保行車記錄器正常運作，才能釐清肇事責任。

工作運方面，在工作宮位的木星受到溝通、面試宮位的火星影響，正在轉換跑道的水瓶座，面試好幾個單位，結果不盡理想，就業環境變得不友善。工作穩定的水瓶座，與上司、下屬溝通不良，造成許多事務進行不順。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星與天王星齊聚家宅宮位，購買到新的家電，會嘗試做很多家事，覺得家中因此煥然一新。某些雙魚座宅在家裏開發新型態的工作與副業，很快就獲得許多人的關注，成為網路紅人。

工作運方面，太陽與水星齊聚面試、溝通宮位，正在轉換跑道的雙魚座，由於反應靈敏，很快就收到錄取通知。工作穩定的雙魚座，在職場的言語很有份量，大家都會覺得你給的建議很受用。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星、海王星、火星齊聚在金錢宮位，屋漏偏逢連夜雨，在經濟狀況最不好的時候，又有預期外的開銷需要支出，生活捉襟見肘。某些雙魚座則要當心被詐騙，除了財損之外，也可能被人拖欠工資。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星受到在金錢宮位的火星影響，貧賤夫妻百事哀，與情感對象在物質生活步調差異過大，經常發生爭執。某些雙魚座則是不斷為了小孩或寵物花很多錢。

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