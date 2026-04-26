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越老越有錢！3生肖晚年財運炸裂 屬雞強勢奪第一

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》點名3個生肖，晚年更懂得用最少力氣創造最大收益，越活越富足。示意圖／AI生成
《搜狐網》點名3個生肖，晚年更懂得用最少力氣創造最大收益，越活越富足。示意圖／AI生成

人生不同階段各有風景，有人年少得志，也有人隨著歲月累積，到了後半生才逐漸發光發熱。《搜狐網點名3個生肖，認為他們年輕時或許低調平穩，但隨著閱歷、人脈與心境日漸成熟，晚年反而更懂得用最少力氣創造最大收益，財富穩定流入，越活越富足。

第三名：生肖兔

屬兔的人性格溫和細膩，處事穩健有分寸。年輕時不喜歡爭搶，看似步調較慢，其實是在默默累積經驗與人脈。進入中年後，逐漸懂得取捨與布局，對投資方向與機會判斷更精準。

屬兔者財運通常不是突然暴衝型，而是透過長期累積穩步成長。尤其晚年人緣優勢明顯，身邊容易出現願意相助的貴人，在關鍵時刻帶來資源與合作機會。

第二名：生肖羊

屬羊的人溫柔善良，做事踏實且具韌性。年輕時雖不愛出風頭，但始終按照自己的節奏穩定前進，財富也多半以細水長流方式慢慢累積。

到了中年後，屬羊者心態更加成熟，懂得控管風險與經營人際關係，為晚年打下良好基礎。許多人退休後還可能發展第二曲線，投入手作、教育、文化或顧問等領域，讓興趣與收入同步成長。

第一名：生肖雞

屬雞的人頭腦靈活、行動力強，年輕時勇於挑戰與突破，雖然人生起伏較大，但也因此累積豐富經驗。隨著年齡增長，逐漸學會策略思考，懂得以智慧取代蠻力。

屬雞者晚年，過往累積的人脈與資源開始發揮效果，在投資與事業上更具優勢。他們對趨勢敏感、出手精準，加上成熟後更重視合作，善於整合資源，因此財富後勁十足，越老越容易賺錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 搜狐網 貴人 財運

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