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12星座「比吃飯更重要的事」公開！雙魚愛算命、水瓶離不開SNS、他超愛存錢

聯合新聞網／ 綜合報導
12星座有各自比吃飯還重要的事。圖／AI生成
12星座有各自比吃飯還重要的事。圖／AI生成

有些人把吃飯視為人生最重要的事，但也有人有更在意的興趣與生活重心。日本媒體《占TV》整理12星座「比吃飯還重要的事」，從日常習慣到人生優先順序進行分析，揭露各星座最容易投入的興趣。其中有人熱愛工作、有人沉迷旅行，也有人離不開社群媒體，一起來看看吧！

雙魚座：比吃飯更愛「靈性與占卜」

雙魚座對看不見的世界特別有興趣，常會優先關注占卜或靈性相關資訊。例如早上比起早餐，更在意每日運勢；就算被邀請外出用餐，也可能因為「幸運食物」而改變選擇。睡前也可能以冥想等方式收尾一天，生活帶有儀式感。

水瓶座：比吃飯更愛「SNS」

水瓶座走在時代前端，社群媒體幾乎已成為生活一部分，像刷牙洗臉一樣自然。他們每天會花大量時間瀏覽各種平台，手機不離身，即使吃飯也能邊滑邊吃，因此對飲食反而要求簡單方便即可。

摩羯座：比吃飯更愛「工作」

摩羯座以事業與社會地位為優先，屬於典型工作導向型。對他們來說，忙到沒時間吃飯反而更有成就感，甚至連假日也可能投入工作，只為在職場上取得更高位置。

射手座：比吃飯更愛「旅行」

射手座充滿冒險精神，比起日常飲食，更嚮往未知世界的探索。旅行對他們來說是最大樂趣，即使在旅途中吃到不習慣的食物或遇到不適，也會視為體驗的一部分。

天蠍座：比吃飯更愛「親密關係」

天蠍座重視深層情感連結，對愛情非常投入。他們在意與心愛之人的親密關係，甚至可能跳過一般約會流程，直接追求更親近的情感交流；當情感被滿足時，食慾相對不重要。

天秤座：比吃飯更愛「社交派對」

天秤座社交能力強，喜歡參加各種聚會與社交場合。在派對中，他們往往更專注於認識新朋友與建立人脈，而不是享用餐點本身，是典型的「社交優先型」。

獅子座：比吃飯更愛「夜生活」

獅子座個性外放、喜歡熱鬧，對娛樂活動特別感興趣。比起規律生活，更喜歡夜晚的燈光與娛樂場所，享受在熱鬧環境中活動的感覺。

處女座：比吃飯更愛「存錢」

處女座是典型的節儉派，對金錢管理特別重視。對他們而言，看到存款增加比享受美食更有成就感，甚至會把存錢當成日常樂趣。

巨蟹座：比吃飯更愛「做飯」

巨蟹座本身就很重視家庭與照顧他人，比起吃飯，更享受「做飯」的過程。他們喜歡為家人或朋友準備料理，並從他人的滿足中獲得成就感。

雙子座：比吃飯更愛「八卦聊天」

雙子座非常健談，對話題與資訊交換充滿興趣。吃飯時也常因聊天太投入而忘記進食，對他們來說，八卦與話題交流比用餐更吸引人。

金牛座：比吃飯更愛「享樂」

金牛座雖然也喜歡吃，但更追求生活品質與享受，包括美食、精品與舒適體驗。他們努力工作多半是為了讓自己過上更奢華的生活。

牡羊座：比吃飯更愛「運動」

牡羊座行動力強，身體活動對他們來說非常重要。日常生活中也會刻意增加運動量，對他們而言，運動後再吃飯反而更有滿足感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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