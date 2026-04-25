12星座「不在意外表」排行曝光！巨蟹常素顏出門 第1名衣服越少越好

有些人對外表相當講究，出門前一定要精心打扮，但也有人對穿搭與妝容毫不在意。日本媒體《占TV》整理12星座「對外表無所謂」排行榜，從日常穿著、化妝習慣到購物態度進行分析，揭哪些星座最隨性、甚至把「方便就好」當成生活原則。

第12名天秤座：最在意他人眼光 衣櫃全是「戰服」

天秤座社交能力強，經常需要與人見面，因此非常在意自己給人的第一印象，希望被認為是「有魅力的人」。對他們來說，穿搭不是隨便，而是用來建立好形象的工具，所以衣櫃裡幾乎每一套衣服都是能隨時上場的「戰服」。

第11名獅子座：把打扮當成興趣 外表很講究

獅子座對外表相當重視，如果被問到興趣，很可能直接回答「打扮自己」。他們在造型與外觀上投入不少心力，是屬於非常注重存在感與形象的類型。

第10名雙魚座：注重「看起來年輕」 抗老意識強

雙魚座為了維持自己的柔和與討喜形象，認為「看起來年輕」非常重要，因此在保養與抗老方面特別用心，比一般人更在意外表維持。

第9名天蠍座：不想出錯 默默研究適合自己的風格

天蠍座不喜歡穿搭或妝容出錯，因此不會隨便嘗試，而是低調地研究適合自己的風格，避免在外表上出現失誤，是屬於謹慎型的美感派。

第8名處女座：非常在意外表 是標準外貌管理派

處女座相當重視外在形象，甚至奉「瘦身比美食更有成就感」類似的觀念為準則，對外表管理很嚴格，是典型對自己要求高的星座。

第7名金牛座：愛吃優先 外表常被飲食打敗

金牛座雖然知道維持身材與穿搭的重要性，但因為太喜歡美食，常常難以控制飲食，因此在外表管理上容易受到生活習慣影響。

第6名射手座：隨性購物派 不合身也照穿

射手座逛街時多半憑直覺挑選喜歡的衣服，常常沒有試穿就買回家，即使尺寸不合，也會抱持「算了」的態度繼續穿著。

第5名摩羯座：化妝只是基本禮貌 不算打扮

摩羯座對化妝沒有太多「美感享受」的概念，多半只是當作社會禮儀或工作基本要求來完成，並不特別追求時尚或變化。

第4名牡羊座：重視行動方便 實用優先

牡羊座個性偏向行動派，比起外表精緻，更重視穿著是否方便活動。例如如果眼線容易因流汗暈開，他們會乾脆選擇不畫。

第3名巨蟹座：鄰居像家人 出門常常素顏

巨蟹座對熟悉環境非常放鬆，甚至把鄰居與常去的店員視為「家人般存在」，因此出門去附近超商時，常常素顏、穿著居家服或運動服就直接外出。

第2名雙子座：化妝品用便宜就好 容易喜新厭舊

雙子座很清楚自己容易對事物失去新鮮感，因此不會在化妝品上花太多錢，更偏好平價產品，等用膩或過時再更換，是實用主義與變化派的結合。

第1名水瓶座：衣服靠洗衣週期決定 極簡到極致

水瓶座追求極簡與效率，認為衣服只要配合洗衣與晾乾週期即可，因此衣服數量越少越好，常以單件上衣搭配單件下身為基本穿搭，甚至偏好好洗快乾、免燙材質的衣物反覆穿著。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。