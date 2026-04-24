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天琴座流星雨登場！4生肖月底迎貴人...兔有人擋風雨、他獲長官提攜

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師指出在天琴座流星雨期間，有4個生肖會感受到「眾星拱月」的能量。示意圖／Ingimage
星座專家艾菲爾老師指出在天琴座流星雨期間，有4個生肖會感受到「眾星拱月」的能量。示意圖／Ingimage

天琴座流星雨每年固定在4月中下旬登場，2026年的活躍期落在4月14日至30日之間。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出在天琴座流星雨期間，代表願望的能量降臨，同時月亮進入巨蟹座則代表讓我們回歸柔軟的，對於4個生肖而言，月底會感受到「眾星拱月」的能量，讓你遇到貴人並邁向成功。

生肖馬／社交巔峰 合作顯化

屬馬的人在流星雨的期間，會從單打獨鬥轉變為與他人的合作，也許是商務或非正式的聚會上，某位貴人會對你感到興趣，並未你帶來許多資源與機會，這是一次非常好的機會，只要能夠勇敢參加社交活動，事業就能夠因為貴人更上一層樓。

貴人生肖：龍、狗、猴，可能是你的合作同伴或引薦者。

生肖兔／長輩提攜 溫暖救援

屬兔的人月底運勢將被溫暖壟罩，你過去累積的善緣將會有所回報，如果你在職場上遇到困難，會有很久沒見的長輩扶你一把，他看中你的低調謙遜，在關鍵時刻為你遮風避雨。請繼續保持你傑出的品格，這個長輩是你轉運的關鍵。

貴人生肖：羊、豬、蛇，貴人會帶給你情感支持與實際資源，幫你度過難關。

生肖豬／真誠交心 商機降臨

屬豬的人也會遇到改變命運的貴人，會在非正式場合出現，也許是家庭聚餐或婚禮之上，他會跟你分享生活近況、當你說出獨特見解時，他會與你產生情感共鳴，助你找到轉職機會或創業商機，不需要刻意製造人脈，只要展現真實的一面，貴人就會為你帶來機會。

貴人生肖：兔、虎、雞，會給你轉職機會或合作邀請。

生肖虎／專業加冕 權威伯樂降臨

屬虎的人因為「名聲效應」，月底財運與職場運勢都會大漲，機會發生在你精彩的專案發表會場，依靠是你出色的專業能力，某個權威人士會對你讚賞有加，將資源與更高職位交給你，你將不是獨自奮鬥的勇者，而是獲得支援的長官。建議重視工作的細節，因為貴人正在默默觀察你。

貴人生肖：馬、羊、鼠，是你的上司或前輩，為你提供更多機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 貴人 職場

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