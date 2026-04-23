3生肖馬年有福報！兔桃花來臨、「這動物」貴人財運一把抓

在命理學中，所謂的福報指的是因果的累積，有時候是父母積德、抑或是自己積德。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年會有福報出現的生肖命格，快來看看你有沒有這方面的好運吧！

TOP1 生肖兔／正桃花到 紅鸞星動

剛好寅、午、戌的桃花落在兔之上，因此今年屬兔的人桃花運會非常好，不過要特別注意，如果是結過婚或年老的不算，最好是適婚年齡才有桃花運，也不一定是遇到新感情，老夫妻也有機會加深彼此的感情。

TOP2 生肖羊／工作順利 有好薪情

今年是午年、未代表羊，馬跟羊是六合，在工作或事業上會獲得許多幫助，即使之前辛苦工作的功勞被他人搶走，今年只要好好發揮才能，老闆就會看到妳的辛苦，主動幫你加薪。如果你是自營商，優秀的產品也會被消費者看到。

TOP3 生肖豬／貴人扶持 財源廣進

丙午年的丙，天乙貴人會落在亥上面，亥就代表豬，意指今年很容易獲得貴人扶持，進而增加財運，這些都是因為流年的福蔭來幫助你，要好好把握難得的貴人運，只要好好表現，就會被貴人注意到。

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