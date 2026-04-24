一切都是天意？3星座超信命中注定...天秤戀愛腦、他一直等真愛

人與人的感情有時就像「命中注定」般，不自覺互相吸引，奇特又難以解釋。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別相信命中注定的星座，請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 天蠍座／衷心期待 靈魂伴侶

天蠍座對於感情非常謹慎小心，會把自己的真心看得非常珍貴，可是他的內心深處，很期待能夠遇到命中注定的另一半，很容易相信所謂「宿命論」，不會去刻意追求，而是盼求著屬於自己的緣分。

TOP2 天秤座／外表理性 內心戀愛腦

天秤座表面上對待感情非常理性，會一一列出另一半的條件，但實際上內心是小公主或小王子，很期待談一場轟轟烈烈的戀愛，天秤座很容易出現一見鍾情的情況，不過也要小心不要過度付出了，自己能幸福才是最重要的。

TOP1 雙魚座／等待真愛 有天會到來

雙魚座從小就對感情有十足的幻想，會去想像自己該如何組建家庭，甚至連孩子姓名、家裡裝潢風格都想好了，他深信自己一定可以遇到真愛，就算現在還沒到來，但未來一定會實現，為了達成目標，他甚至會去主動拜月老廟，總相信命中注定的人存在。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。