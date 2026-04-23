單身萬歲！12星座「覺得談戀愛很麻煩」排行 射手討厭被綁住、第一名就工作狂

不是不想談戀愛，而是戀愛帶來的種種事情，有時真的讓人覺得心累又麻煩，想想還是單身最好。日本媒體占TV列出「覺得談戀愛很麻煩」的星座排行榜，看看你在第幾名。

第12名天蠍座：愛得深 完全不嫌麻煩

天蠍座對感情投入又專一，甚至越被另一半在意、依賴，越能感受到愛。他們願意為感情付出，不覺得戀愛是負擔，反而甘之如飴。

第11名雙魚座：離不開戀愛的浪漫派

雙魚座很怕孤單，幾乎離不開戀愛狀態。沒有另一半會讓他們很不習慣，因此總是渴望愛情，自然也不太會覺得麻煩。

第10名天秤座：喜歡什麼都一起

天秤座偏好兩人同行的生活模式，不論做什麼都希望有伴。戀愛對他們來說是生活的一部分，反而越黏越安心。

第9名巨蟹座：為愛付出也甘願

巨蟹座天生顧家又體貼，會主動為另一半做飯、打理生活。對他們來說，戀愛不但不麻煩，還充滿成就感，甚至期待早點穩定下來。

第8名處女座：不想被打亂生活空間

處女座重視整潔與秩序，對生活環境要求高。若要讓他人進入自己的空間，可能會感到不自在，與其被打擾，不如一個人更自在。

第7名牡羊座：不愛被綁住的聯絡感

牡羊座不太擅長細水長流的經營，當傳訊息、回覆變成「必須做的事」，反而容易覺得壓力大，進而感到麻煩。

第6名射手座：不喜歡被固定行程綁住

射手座偏好自由自在的相處模式，想見面就見面即可。如果變成每個假日都要排約、報備行程，會讓他們覺得很累。

第5名雙子座：朋友比戀愛更輕鬆

雙子座人緣好、朋友多，比起進入戀愛關係，更享受輕鬆無壓力的友情。若要面對感情糾葛，寧可維持朋友關係。

第4名金牛座：不想改變自己的節奏

金牛座習慣穩定步調，不喜歡被打亂。談戀愛難免需要配合對方，一想到要改變生活方式，就會猶豫不前。

第3名水瓶座：最怕失去自己的時間

水瓶座非常重視個人空間，一旦戀愛就可能壓縮自由時間。即使不忍拒絕對方邀約，內心仍會感到壓力，久而久之覺得戀愛很麻煩。

第2名獅子座：維持完美形象太費工

獅子座在意外在與形象，戀愛後更希望隨時保持最佳狀態。一旦有了伴侶，就必須每天除毛、修指甲、打理頭髮，都需要花時間與精力，久了自然覺得有點累。

第1名摩羯座：工作優先 戀愛靠邊

摩羯座把工作看得非常重要，加班或假日思考工作都不是問題。但戀愛需要分配時間與心力，對他們來說反而是一種負擔，因此最容易覺得麻煩。

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