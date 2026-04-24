快訊

美打伊朗狂耗飛彈！外媒曝「補回恐需6年」官員憂影響防台

大雷雨狂炸高雄市！3地區最受影響 慎防強風和閃電落雷

涉幫前男友偷查個資遭約談 中正二分局女警10萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

「3星座」天生賺錢機會特別多！處女金牛不意外、這星座笑呵呵錢來也

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個最容易吸引財運、賺錢機會特別多的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個最容易吸引財運、賺錢機會特別多的星座。圖／AI生成

想獲得財富不僅看你的工作能力，有時候性格也是成功不可或缺的因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個最容易吸引財運、賺錢機會特別多的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、金星、上升星座。

TOP3 處女座／善於分析 直覺精準

處女座是一個會把「錢當錢」的星座，無論自己是小資族還是富豪，都很清楚金錢的份量與重要性，會去仔細分析自己口袋裡約有多少可以用的錢、該如何去分配財富，他很懂得先了解自身財務狀況再去使用，把每一分錢都用在刀口上，久而久之賺錢機會也會更多。

TOP2 金牛座／我愛金錢 金錢愛我

金牛座同樣是很清楚金錢價值與份量的星座，甚至對金錢產生喜好的感情，但不代表他是守財奴，而是他懂得如何愛惜手上的金錢，利用自己的才能與投資方法，進而獲得更多的財富。

TOP1 射手座／正向心念 吉星高照

射手座的人無論身處什麼環境，對於人生都會保持樂觀的態度，順風順水時射手座能夠大膽追夢；就算身處低潮也不願活在泥沼之中，仍然能保持正面的態度去面對所有難題，此特質能夠使他達成心中的理想。在他心中，賺錢並不是最重要的，而是透過賺錢讓身邊的人都過得開心，例如跟朋友開咖啡店，這種個性自然會吸引財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運

延伸閱讀

四大星座下半年財富滾雪球！摩羯事業帶財、他買什麼賺什麼

寧願自己吃虧！「5星座」最容易被人算計 單純的讓人心疼

相關新聞

「3星座」天生賺錢機會特別多！處女金牛不意外、這星座笑呵呵錢來也

想獲得財富不僅看你的工作能力，有時候性格也是成功不可或缺的因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個最容易吸引財運、賺錢機會特別多的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、金星、上升星座。

3生肖馬年有福報！兔桃花來臨、「這動物」貴人財運一把抓

在命理學中，所謂的福報指的是因果的累積，有時候是父母積德、抑或是自己積德。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年會有福報出現的生肖命格，快來看看你有沒有這方面的好運吧！

單身萬歲！12星座「覺得談戀愛很麻煩」排行 射手討厭被綁住、第一名就工作狂

不是不想談戀愛，而是戀愛帶來的種種事情，有時真的讓人覺得心累又麻煩，想想還是單身最好。占TV列出覺得談戀愛很麻煩的星座排行榜...

原子習慣這樣做…1次處理1個新習慣！成功機率大增

你現在已經完成準備工作，可以開始選擇即將專心處理的習慣。這個習慣可以是你想要建立的，也可以是你想要破除的，甚至是兩者的組合，例如你打算以一個新的習慣取代舊的習慣。

5月1日武財神生日！命理師分享拜拜「帶這個去」：求財加倍靈驗

5月1日是武財神的生日，人們選在當天參拜財神，可望求得庇佑、招財進寶。命理專家王老師在臉書發布影片，分享拜財神爺加倍靈驗的「私房祕法」，很多人照著此方法拜，財運便能得到明顯的提升。

寧願自己吃虧！「5星座」最容易被人算計 單純的讓人心疼

社會走跳，防人之心不可無。但你身邊是不是總有幾位朋友，無論受過多少次傷，依然選擇用最純粹的善意去面對世界？他們不是智商不夠，而是天生缺乏對惡意的雷達，寧願自己吃虧也不願把人往壞處想。這種毫無防備的特質，往往讓他們成為有心人士眼中的待宰羔羊。今天就讓我們一起來盤點，究竟是哪五種性格特質的人，單純到讓人心疼，總是不自覺地掉入別人精心佈下的陷阱裡！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。