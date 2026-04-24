「3星座」天生賺錢機會特別多！處女金牛不意外、這星座笑呵呵錢來也

想獲得財富不僅看你的工作能力，有時候性格也是成功不可或缺的因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個最容易吸引財運、賺錢機會特別多的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、金星、上升星座。

TOP3 處女座／善於分析 直覺精準

處女座是一個會把「錢當錢」的星座，無論自己是小資族還是富豪，都很清楚金錢的份量與重要性，會去仔細分析自己口袋裡約有多少可以用的錢、該如何去分配財富，他很懂得先了解自身財務狀況再去使用，把每一分錢都用在刀口上，久而久之賺錢機會也會更多。

TOP2 金牛座／我愛金錢 金錢愛我

金牛座同樣是很清楚金錢價值與份量的星座，甚至對金錢產生喜好的感情，但不代表他是守財奴，而是他懂得如何愛惜手上的金錢，利用自己的才能與投資方法，進而獲得更多的財富。

TOP1 射手座／正向心念 吉星高照

射手座的人無論身處什麼環境，對於人生都會保持樂觀的態度，順風順水時射手座能夠大膽追夢；就算身處低潮也不願活在泥沼之中，仍然能保持正面的態度去面對所有難題，此特質能夠使他達成心中的理想。在他心中，賺錢並不是最重要的，而是透過賺錢讓身邊的人都過得開心，例如跟朋友開咖啡店，這種個性自然會吸引財運。

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