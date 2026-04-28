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5月星座運勢／巨蟹射手雙子財運旺、這3星座要防小人

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師分析12星座5月份的運勢。圖／AI生成
命理專家小孟老師分析12星座5月份的運勢。圖／AI生成

5月星盤群星聚集牡羊座，人們容易處於心浮氣躁的狀態，在此時刻，更需要以平靜的心來應對。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分析12星座5月份的運勢，特別提醒牡羊座、獅子座與天秤座很可能遇到破壞你好事的小人，需要特別小心。

牡羊座、獅子座、天秤座／小心謹慎 防範小人

以上3個星座要特別注意防範小人，在使用金錢方面更要盡量保守。

幸運色：白色

巨蟹座、射手座、雙子座／財運旺盛 股市加碼

這3個星座此月份財運很好，如果遇到股市回調時，可以加碼看看。

幸運色：粉紅色

雙魚座、水瓶座、天蠍座／愛情滿分 分手復合

以上3個星座如果想要嘗試網路交友，或是透過別人來介紹對象，有機會遇到正緣。此外如果你和另一半正處於分手，5月份有機會復合。

幸運色：黃色

天蠍座、處女座、摩羯座／工作運旺 承擔責任

以上3個星座如果想在工作上有所表現，請趕快在上司或主管面前展現自己的能力，如果有人要給你工作的機會，千萬不要因為太累而推託，要勇於承擔起責任，只要你肯定，財運、工作運都會有所提升。

幸運色：藍色

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 財運

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