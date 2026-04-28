5月星座運勢／巨蟹射手雙子財運旺、這3星座要防小人

殺破狼2026年4月27日～5月3日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 工作運方面，天王星與金星齊聚面試、溝通宮位，面試新工作十分討喜，以新穎的創意，獲得錄取資格。工作穩定的白羊座，會利用ＡＩ幫助自己傳達訊息與溝通，給人較為圓滑、處事有條理的印象，事務會執行得更有效率。 旅遊運佳，天王星與金星齊聚旅遊宮位，會嘗試一天長距離移動好幾個地方，到目前最流行的景點打卡，並入住有主題的旅店，嘗試特殊的服務，體驗最新潮的設備，會是很特別的旅行。 本週須注意的部分 金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到冥王星影響，重要的信用資料或戶頭被盜用，使得許多資金被凍結，必須要親自到金融機構解鎖。有投資習慣的白羊座，投資標的不斷下跌，必須在此時出脫停損。 健康運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚命宮，容易著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適，並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較

2026-04-25 23:55